Millonarios volverá a jugar en Itagüí y su balance no es nada positivo

Millonarios se prepara para visitar a Independiente Medellín en la cuarta fecha del cuadrangular B de Liga BetPlay 2023-II y en el estadio de Ditaires en Itagüí, el equipo de Alberto Gamero espera sumar para seguir teniendo la primera opción de llegar a la gran final.

Por temas de conciertos, el estadio Atanasio Girardot no estará disponible para este juego y por ello, Ditaires será la sede. Sin embargo, Millonarios ha padecido algunos problemas jugando en ese escenario antioqueño.



Pese a que Millonarios no ha jugado ningún partido contra Medellín en Itagüí, sí lo ha hecho con otros equipos y los resultados no han sido favorables en esa cancha, por lo que espera terminar esa racha negativa para evitar complicar su aspiración a la gran final.



En total, el embajador ha disputado 5 partidos en el estadio de Itagüí y apenas ha salido victorioso en un encuentro, mientras que el resto fueron de tres derrotas y tan solo un empate.



Esos cinco compromisos disputados allí los hizo en su mayoría contra el ya desaparecido equipo de Itagüí Ditaires (ahora Águilas Doradas), mientras que su más reciente partido allí fue contra Leones, de la segunda división.



Así le ha ido a Millonarios jugando en Itagüí:



2018: Leones de Itagüí 2-1 Millonarios

2013: Itagüí 2-2 Millonarios

2012: Itagüí 1-0 Millonarios

2011: Itagüí 2-1 Millonarios

2010: Itagüí 2-3 Millonarios