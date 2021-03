A reconquistar su fútbol e hinchada: Millonarios visita a Boyacá Chicó

Este jueves a partir de las 6:00 pm, en el estadio La Independiente de Tunja, un necesitado Boyacá Chicó recibe a Millonarios, que no la pasa bien en el campeonato, después de dos derrotas consecutivas. La más reciente fue en El Campín, frente a Jaguares, que acabó con su invicto de 13 jornadas en casa.



La urgencia no es solo de Chicó, los azules también necesitan sumar para "bajar los ánimos", pues en los últimos días muchos aficionados han pedido en redes, la salida de Alberto Gamero. A Millonarios le han marcado 11 goles en ocho partidos, cuatro de ellos en sus dos últimas salidas. También andan en sequía de gol y la falta de definición les salió cara frente a los felinos.

En este duelo pendiente frente a los 'Ajedrezados' les caería muy bien una victoria pues suman tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros y ocho goles en cinco encuentros. La defensa no convence y tampoco hay muchas variantes para ese juego. Gamero no podrá contar ni con Juan Pablo Vargas, quien pagará su última fecha de sanción, ni con Andrés Murillo Segura, quien sí estará disponible para la fecha 11.



La única novedad en defensa será la salida de Felipe Banguero, por decisión técnica; Ómar Bertel es el llamado a ocupar la banda izquierda. El resto de la nómina será la misma que perdió 0-2 con Jaguares. Cabe destacar que Juan Moreno, por Covid-19, y Fredy Guarín y Ricardo Márquez, por lesión, no hacen parte de los convocados.



Millonarios llega instalado en la novena posición con 13 puntos (cuatro victorias, un empate y tres derrotas), mientras que Chicó está en la casilla 18 con 4 unidades (una victoria, un empate y siete derrotas). Además, andan penando en el descenso (directo) pues son últimos con 94 puntos.



Los llamados por Gamero



Millonarios contará con los arqueros Christian Vargas y Camilo Romero. Los defensores convocados son Bréiner Paz, Elvis Perlaza, Andrés Llinás y Ómar Bertel. Para el medio campo aparecen David Macalister Silva, Daniel Ruiz, Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Harrison Mojica y Klíver Moreno. Las opciones para el ataque son Édgar Guerra, Cristian Arango, Jáder Valencia, Diego Abadía, Fernando Uribe y Émerson Rodríguez.



Datos previos



La última vez que Millonarios y Chicó se enfrentaron fue en la Liguilla, partido que terminó a favor de los azules 2-0. Por Liga, el resultado más reciente fue 2-1, por la quinta jornada del campeonato en 2020. Ese día marcaron Ayron del Valle y Cristian Arango, por los azules, y Nelino Tapia, por los ajedrezados.



El duelo más reciente en Tunja terminó en empate (1-1) y se jugó el 4 de febrero de 2018. Ese mismo año, los boyacenses descendieron y volvieron a disputar la Liga en 2020.



Ficha del partido



Fecha 2 - Liga Betplay

Boyacá Chicó vs Millonarios

Día: Jueves, 04 de marzo

Hora: 6:00 pm

Estadio: La Independiencia, Tunja

Árbitro: Nicolás Gallo

Transmisión: Win +