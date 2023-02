De la Selección a Millonarios: Cortés cumplió ante las ausencias

Millonarios volvió a El Campín en el 2023. La victoria contra Jaguares, más allá de ser vistosa o agradable para el aficionado, tuvo bastantes toques desde lo estratégico, especialmente por las ausencias.



Gamero no contó con Silva ni Cataño, por lo que fue necesario recurrir a los suplentes. Quiñones y Guerra fueron los elegidos para estar como extremos. Sin embargo, la labor de ambos jugadores en ese sector no fue la mejor, poco aportaron en la zona de ataque. En el sector izquierdo, faltó la profundidad acostumbrada.



Además, la conexión con los laterales fue regular, quienes poco pasaron al ataque, combinándose en contadas oportunidades con estos hombres de ataque. Pese a esto, Gamero destacó la labor para cubrir los espacios, teniendo en cuenta que los hombres de ataque relevaron, por momentos, en los pocos avances al ataque, los cuales no llegaban a ser cercanos al área rival.



Dos jugadores se llevaron los elogios de los aficionados: Óscar Cortés y Daniel Giraldo. El canterano no solo por sus dos goles, que fueron consecuencia de su excelente nivel en el campo de juego. Se fue con la placa de Dimayor y un puntaje de 8.6.



El rol en la mitad de la cancha fue vital, tomando el carril central, abriendo la cancha, asociándose y en cada chance que tuvo, remató con claridad al arco. Si tenía que volver por la esférica, retrocedía para ser el apoyo de sus compañeros.



En el caso del volante central, su regreso a Millonarios parece como el de un matrimonio perfecto. Un año fuera y la idea de juego con los azules la tiene mecanizada. En Millonarios la disputa de esa zona será interesante, pero Giraldo lleva un paso adelante.



Por delante de los centrales, siempre estuvo para brindar salida y también, sus facultades le permiten avanzar a terreno rival con facilidad. Cuando tuvo que descongestionar una zona en específico, cambió el ritmo de juego a conveniencia y liberándose de la presión fácilmente. No es casualidad, de los siete pases largos que intentó, todos los realizó a la perfección.