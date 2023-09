Cuentas de Millonarios: maratón de triunfos para clasificar en Liga

La realidad es elocuente: el campeón de Liga Betplay ha cedido mucho terreno en este segundo semestre y el tiempo le juega en contra para recomponer el camino.

En la fecha 11 tiene solo 12 puntos y apenas registra tres victorias, con lo cual el duelo contra Bucaramanga de este viernes, en El Campín, es un reto crucial.



El técnico Alberto Gamero ha tenido novedades pues no contará con David Mackalister Silva ni Daniel Cataño, ambos por suspensión, y se perfilan Valencia y Guerra como reemplazos. Dependiendo de la situación de Daniel Ruiz, quien estuvo en Selección Colombia Sub-23, podrían aparecer también Torres y Kevin Cortés.



Los rumores sobre la salida del DT ya se han disipado y él mismo ha contado que no hubo ningún contacto y que su firma de renovación está lista. Eso le permite concentrarse en la urgencia de la recuperación.



Puede que no lo revele, pero con seguridad el cuerpo técnico y el propio plantel ha hecho unas cuentas necesarias a esta altura: ¿cuántos puntos hay que sumar para clasificarse a los cuadrangulares?



El tema está así: hay 12 puntos en la cuenta, lo que significa que faltan al menos 18 puntos para el famoso número mágico con el que se suela clasificar. Eso quiere decir que en los 10 partidos que le faltan al azul debe lograr al menos seis victorias, un 60 por ciento de rendimiento.



¿Contra quién los debe sumar? Este viernes recibe a Bucaramanga y después va contra Atlético Huila, Magdalena, Junior y Boyacá Chicó en Bogotá y contra Medellín, Envigado, América, Santa Fe y La Equidad de visitante.



“Lo único distinto ahora es que el equipo no descansó. Por lo general el equipo que sale campeón a mitad de año luego se cae, pero esa mentalidad hay que cambiarla. Tenemos un campeonato por delante. Este equipo es humilde para aceptar los errores y vamos a mejorar. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, y tenemos estos 10 partidos para luchar por esa clasificación a los ocho”, dijo Gamero .