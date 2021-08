La eliminación no fue todo: Millonarios perdió ficha clave por lesión

No son muy buenas las noticias para Millonarios de cara al partido del fin de semana por Liga Betplay. Además de no poder contar con Christian Vargas en el arco, quien estará de baja al menos dos semanas, frente a Alianza Petrolera perdieron otra ficha clave. Se trata de su lateral izquierdo Ómar Bertel, quien terminó jugando el primer tiempo como pudo. Sufrió una lesión de tobillo que le impide llegar el sábado.

Aunque el club embajador no ha hecho oficial el parte médico, se conoció que Bertel sufrió un esguince de tobillo en el primer tiempo frente a los petroleros, razón por la que Alberto Gamero debió sustituirlo para la segunda parte; en su lugar ingresó Elvis Perlaza. El equipo no pudo remontar y con un marcador 1-2 tuvo que despedirse de la competencia que definía al último clasificado a octavos de final.



Antes de terminar el primer tiempo, Bertel generó una buena opción tras un zapatazo desde sector izquierdo, que pasó muy cerca la ángulo. Sin embargo, minutos atrás se le veía incómodo en la cancha y por momentos cojeando. Aguantó lo que pudo, pues la mayoría de acciones ofensivas se tejieron por su zona.



De momento, no se conoce la gravedad de la lesión ni el tiempo de recuperación, pero lo que sí se sabe es que no le alcanza para llegar el sábado frente al DIM. El técnico samario ya analiza alternativas para el duelo de la fecha 6, que será este sábado a las 8:10 pm. Felipe Banguero sería la primera opción. Cabe recordar que Perlaza no podrá estar por suspensión tras ver la roja ante el Deportivo Cali.