Santiago Montoya habló de Millos: ¿un comentario que no caerá bien?

Uno de los jugadores que pasó por Millonarios y que no dejó muy gratos recuerdos en la hinchada es Santiago Montoya, volante que actualmente juega para Deportivo Pereira. El antioqueño salió de Millonarios en 2020, después de tres años vistiendo la camiseta azul, y el punto de quiebre habría sido el penalti que le atajó David González en la eliminación ante Deportivo Cali por Copa Sudamericana 2020.



El 'Mago' pasó la página tras este difícil capítulo en su carrera y en una reciente entrevista solo tuvo palabras de reconocimientos para los hinchas del embajador, que no dudó en calificar como la mejor hinchada del país. Incluso, el '10' dio sus razones para ponerla por encima de Atlético Nacional o América, que son considerados los equipos con más fanáticos en el país.



Montoya contó en charla con Bolavip que "estaba en Millonarios y una vez hice un comentario, que para mí la mejor hinchada del país era la de Millonarios. Sabes por qué, porque no ha sido como Nacional que ha ganado 15 títulos en los últimos años, ha ganado Libertadores", dijo el futbolista sobre el apoyo incondicional que siempre ha mostrado el aficionado azul.



Y agregó que "la hinchada siempre está ahí, siempre acompaña y aman a su equipo. Para mí eso tuvo mucho significado aunque Nacional también tiene mucha hinchada es muy fácil seguir a un equipo que está siempre bien. Millonarios en los últimos 20 años ha ganado cuatro o cinco títulos y no 15 como Nacional".



Finalmente, Montoya se refirió a su salida del equipo capitalino, y aunque ya lo ha dicho en varios momentos tras su salida de Millonarios, entregó detalles sobre aquel episodio que lo llevó a ser apuntado por la hinchada.



"Con este penalti no quedamos eliminados, la tanda siguió, pero están queriendo buscar un responsable y si así lo quieren, soy el culpable. Boté el penalti y me reí por lo que pasó, pero asumo las consecuencias. Ese fue el detonante porque la gente estaba enojada conmigo", mencionó Montoya después de aclarar que se reacción se dio tras un comentario hecho por el arquero González, quien es muy cercano a su familia.



Las declaraciones de 'Santi' se han hecho virales en las últimas horas, después de ser replicadas por seguidores de Millonarios, que aunque no guardan un buen recuerdo de su paso por el equipo y le siguen cobrando lo del penalti, sí le valoran su comentario.