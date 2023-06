¿Víctimas del éxito? Crítica a Lorenzo por pedir fijos de Millonarios

La Selección Colombia, el equipo de tod... bueno, al parecer no es de todos. Al menos no cuando toca un interés particular.

El honor de ser convocado al equipo de mayores, incluso de estar al menos en el radar, puede no ser la más feliz experiencia de un futbolista si es que su camiseta es de color azul.



Esa es la polémica que se ha armado en las últimas horas: la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos del 16 de junio contra Irak (Valencia, España) y el 20 de junio contra Alemania (Gelsenkirchen, Alemania) podría afectar el desarrollo de los cuadrangulares de la Liga Betplay.



La queja es del periodista Antonio Casale, quien en el programa En la jugada de RCN Radio, dijo: "El profesor Lorenzo ha bloqueado, solamente de Millonarios, a cuatro jugadores, que si los suma a Juan Pablo Vargas, son cinco jugadores, es medio equipo titular".



"El caso es que no solamente es Millonarios porque lo que huele es que el profesor Lorenzo decidió hacer una convocatoria muy local. Los europeos están en vacaciones", añadió.



"El presidente de Millonarios llamó al presidente de la Federación para ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que el profesor se comprometió en el caso de Cortés y después pasó lo que sabemos. Quedarían totalmente devaluadas las finales", concluyó con preocupación.



Vale recordar que, en el caso Cortés, Millonarios inicialmente se negó a cederlo alegando que estaba en la definición del campeonato local y tenía compromisos de Copa Sudamericana, pero la FCF hizo valer el reglamento, que especifica que ningún jugador se puede negar a una convocatoria, salvo problemas físicos.



El propio Millonarios ya sufrió una situación similar el año pasado, cuando Andrés Llinás y Álvaro Montero fueron convocados por Lorenzo, jugaron poco o nada y tuvieron que volver en vuelo charter para estar a tiempo en la final de ida de la Copa Betplay contra Junior, en Barranquilla.



Sin embargo, vale decir que es poco lo que se puede hacer en términos de presión de los clubes para evitar la salida de sus estrellas si es que están en la lista de Selección Colombia y la única vía es la diplomacia y el diálogo. El interés del equipo de todos es el interés general en este caso y, tratándose de una fecha FIFA, no habría manera de negarse. Infortunadamente, el buen juego de Millonarios es el causante de estas bajas, que incluyen a Cortés en el Mundial Sub-20. ¿Víctimas del éxito? Puede pasar...