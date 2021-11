Cero y van tres: Millonarios lucha pero pierde en Liga, ¿qué pasa?

Millonarios no es un equipo a que se le pueda reprochar mucho en términos de lucha, entrega y ambición. Pero al mirar los fríos números, resulta innegable que hay un déficit.

En la fecha 18, el equipo de Alberto Gamero sumó su tercera caída en línea: cayó 2-1 contra Envigado, 0-1 contra La Equidad y 3-2 contra Deportes Tolima.



La cifra no preocupa de cara a los cuadrangulares, pues la clasificación se aseguró hace ya varias jornadas. Sin embargo, ahora el equipo 'pijao' lo igualó en 32 unidades en la tabla de posiciones y en la reclasificación siguió tomando ventaja Atlético Nacional, con lo cual existe el riesgo de no estar en Copa Libertadores si no se logra el título de la Liga II 2021.



¿Qué pasa? ¿Cómo explicar este tipo de 'pálida' que experimenta el equipo azul? Participe en nuestro sondeo:

¿Cuál es la razón del bajón de Millonarios?
La nómina es demasiado corta y empieza a acosar el cansancio
Le hizo daño el anuncio de refuerzos a una nómina tan joven
Los chicos no saben administrar bien el esfuerzo: se agotaron en el arranque
La política de rotación de Gamero no está funcionando
No sabe/ No responde

Lo claro es que puede ser este un buen momento para este bache, teniendo en cuenta que se puede tomar un impulso de cara a las definiciones. ¿O no?