Millonarios se queda sin su jefe: ¿cómo suplir a Vega en el clásico?

Días previos al segundo clásico capitalino del segundo semestre, Millonarios recibió la noticia de que Stiven Vega, su gran figura del mediocampo, no podrá jugar por una lesión muscular.



El volante antioqueño viene siendo pieza fundamental del once titular desde que inició la era Alberto Gamero. Su influencia en el equipo es determinante a la hora de recuperar balones, hacer relevos y ordenar a sus compañeros. No en vano ellos mismos lo apodan como ‘El Jefe’.

Este viernes en conferencia de prensa, el mismo Alberto Gamero confirmó que no podría contar con su eje en la mitad por problemas físicos. Así mimos, horas después el club dio detalles de si situación médica.



“Millonarios FC informa que el jugador Stiven Vega presenta una molestia muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Ya está en la etapa final de su recuperación y se unirá a trabajos con el equipo la próxima semana”, fue la información dada en redes sociales.



Sin su aporte para el duelo frente a los cardenales, Gamero tendrá que probar u nuevo doble pivote en el mediocampo. Son dos opciones que puede usar de arranque y una más durante el juego. Todo partiendo de la base de Daniel Giraldo como fijo.



El primero que podría acompañar al ex-Santa Fe, y que quizás tiene todas las fichas, es Juan Carlos Pereira. El samario solía tuvo bastante regularidad el año pasada y a comienzos de este, pero Kliver Moreno, hoy lesionado, terminó arrebatándole la titularidad.



El siguiente en la lista es Juan Camilo García, bogotano de la cantera albiazul que también contó con muchas oportunidades, pero que en este segundo semestre ha disputado apenas un minuto con el equipo.



Ambos casos dejan un dato relevante: Giraldo pasaría de ser el volante mixto y con llegada a ser el cabeza de área. Tanto Pereira como García tienen características más ofensivas y de armado.

​

La opción que podría verse durante los 90 minutos pasa por David Mackalister Silva. El capitán varias veces ha retrocedido a la primera línea para dar una mano en salida. Algunas veces lo ha hecho muy bien, como en antaño bajo la dirección técnica de Lunari, y en otras no ha rendido en lo absoluto, como hace unas semanas en Montería.



Con lo anterior sobre la mesa, es claro que Millonarios tendrá un mediocampo mucho más ofensivo que defensivo frente a Santa Fe. Aspecto que deberá tener en cuenta Gamero a la hora de plantear su estrategia.