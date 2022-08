¿Es hora de pasar del 'jogo bonito' al título? Dilema de Millonarios

Millonarios es, con ventaja, el equipo que mejor fútbol práctica en la Liga Betplay. Difícil de ocultarlo cuando es el líder del semestre, con 18 puntos de 24 poasibles, un rendimiento del 75 por ciento, 12 goles anotados y solo 4 concedidos.

Si se suma la ventaja 0-2 que logró en la ida de la semifinal de la Copa Betplay contra Independiente Medellín, las pruebas son elocuentes.



Todo ha sido resultado de un proceso de dos años y medio, de la mano de Alberto Gamero, que la afición ha ido respaldando con el tiempo. Pero ahora, después de consolidar la idea de juego, muchos esperan que llegue los títulos que han sido esquivos.



La presión, sin embargo, no le gustó al DT: "¿Ponemos el equipo a jugar mal entonces para salir campeón? Todos queremos el título. Para llegar al título hay que comenzar por algo, y creo que es lo que estamos haciendo... Estamos equivocados si pensamos que si no salimos campeones, esto no sirve para nada”, dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra Cortuluá (domingo 26, 4:00 p.m.).



¿Debe Millonarios elegir entre jugar bien y ser campeón? ¿No es normal pedirle a un equipo histórico trofeos o ya es un logro tener una idea sólida de juego? ¿Está de acuerdo con el DT? Exprese su opinión en nuestro sondeo:

A la hora de las razones de la ausencia de títulos, ¿a dónde hay que apuntar?

¿Cree que es ahora o nunca para esta nómina de Millonarios?