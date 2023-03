Millonarios sigue mala racha en Ibagué: ¿Cuánto acumuló sin ganar?

Millonarios visitó a Deportes Tolima en el partido aplazado de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I y cuando parecía que el equipo dirigido por Alberto Gamero iba a ganar por la mínima diferencia, apareció la intensidad del pijao y terminó empatando con un gol del exjugador embajador, Diego Herazo, quien puso el 1-1 final, sepultando la posibilidad de que los bogotanos volvieran a ganar en el estadio Manuel Murillo Toro.

Con ese empate que logró en Ibagué, Millonarios no pudo cortar una racha larga de partidos sin ganarle a Tolima de visitante y pese a que no perdió, el conjunto albiazul no ha tenido sus mejores rendimientos en los últimos años.



La última victoria de Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro ocurrió en el año 2013, siendo 10 años acumulados sin obtener tres puntos frente a Tolima. La última vez que ganaron fue en la fecha 17 del torneo apertura de esa temporada por un marcador de 1-2, goles de Eric Moreno y Freddy Montero para los bogotanos.



A partir de ese 2013, Millonarios no ha conseguido más victorias y registra 7 derrotas y 6 empates con el conseguido este miércoles 29 de marzo en territorio pijao.



Por ahora, Millonarios se llevó un punto de visitante, llegó a 18 puntos, es cuarto en tabla de posiciones, pero dejó una deuda pendiente en Ibagué y que espera poder terminar más adelante cuando vuelva a tener otra oportunidad de jugar con Deportes Tolima de visitante.