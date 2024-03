Leo Castro y Giordana, lesiones de ataque en Millonarios vs Equidad

Millonarios sigue siendo un hospital y las lesiones no han dejado de preocupar al técnico Alberto Gamero. Este sábado no fue la excepción, pues las lesiones de sus delanteros principales aquejaron al equipo embajador.



Alerta en el cuerpo médico del club bogotano, pues Leonardo Castro y Santiago Giordana tuvieron que abandonar el campo de El Campín, en el partido contra Equidad en la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2024.



Castro fue el primer lesionado: luego de anotar el gol del empate parcial para Millonarios, el atacante no salió para el segundo tiempo, aparentemente por una recarga muscular.



Justamente para la segunda parte entró el argentino Giordana para reemplazar a Castro; y en una de las pocas veces que tuvo contacto con el balón, se lesionó.



Al minuto 60, Giordana entró al área de Equidad e intentó enganchar hacia adentro, pero perdió el balón y de inmediato mostró gestos de dolor, agarrándose la parte de atrás de su pierna izquierda.



Aunque aguantó un par de minutos para ver si podía seguir jugando, Giordana confirmó que tenía que abandonar la cancha, con mucha tristeza; así, le dio paso a Beckham David Castro, al minuto 62.