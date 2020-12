Con más pena que gloria: Santiago Montoya se despidió de Millonarios

Millonarios sigue sin anunciar oficialmente la salida de varios jugares, pero los mismos futbolistas se han encargado de despedirse del club y de la afición, luego de finalizar su participación en el 2020, este martes 29 de diciembre, frente al Deportivo Cali.

Tras perder en los penales contra el equipo azucarero, el primero en despedirse del club fue Diego Godoy, quien, a través de su cuenta de Instagram anunció su desvinculación de la institución capitalina.



Ahora, el turno fue para Santiago Montoya, volante de 29 años que llegó a Millonarios en el 2018 y que en medio de la polémica, las críticas y las lesiones, dio por finalizada su etapa vestido de azul.



"Llegué a Millonarios con una gran ilusión, con muchas ganas de escribir mi nombre en la historia de esta gran institución, pero como en la vida no todo sale como nosotros queremos, tuve momentos muy difíciles que me impidieron cumplir muchas de las metas que me propuse al llegar aquí. Hoy, después de 3 años vestido de azul y blanco tengo que decir adiós con la cabeza en alto y la tranquilidad que me deja saber y sentir que siempre intenté y me esforcé al máximo para ser mi mejor versión".



"Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpos técnicos que tuve el placer de tener, a la parte administrativa por que me mostraron un respeto único e incondicional, a los hinchas que siempre me mostraron el apoyo y la fe que necesitaba para seguir adelante. Deseo de todo corazón que de ahora en adelante vengan muchos triunfos y que la gloria vuelva a prevalecer en el presente de esta gran historia llamada MILLONARIOS"., escribió.



Así las cosas, Montoya se une a las salidas de Godoy, Del Valle, Duque, Carrillo, Bonilla, entre otros, del conjunto embajador.