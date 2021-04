¡Una fortuna! Lo que pagan Millos, Santa Fe y Equidad fuera de Bogotá

Pasó una semana que, para los equipos de Bogotá, fue un auténtico calvario. La búsqueda de sede, tras la decisión de la Alcaldía Mayor de no prestar los estadios en el marco de las medidas para controlar el covid 19, los puso en carreras.

Santa Fe logró establecerse en Armenia, La Equidad en Pereira y Millonarios en Ibagué. Resignaron todos la condición de altura y se acomodaron como pudieron, con resultados dispares: los rojos perdieron 1-2 contra Fluminense por el grupo D de Copa Libertadores, los 'aseguradores' lograron una victoria 2-1 contra Aragua por el grupo H de Copa Sudamericana y Millonarios, que va arriba en la serie de cuartos de final de Liga Betplay contra América (2-1), está pendiente de cerrar con el cupo a la semifinal.



Pero la decisión de la Alcaldía generó una complicaciones tremendas, pues fue toda una aventura lograr que las mencionadas ciudades cedieran sus escenarios, teniendo en cuenta que también luchan contra la propagación del virus. La persuasión pasó no solo por las garantías de burbujas sanitarias en los torneos, sino por una inversión económica importante, que se cargará a los centros de costos de los clubes capitalinos, que son los locales.



En el caso de Santa Fe, el periodista brasileño Víctor Lessa, citando fuentes de Fluminense, explicó que el grupo viajó en avión privado de Avianca de Bogotá a Armenia, lo que le será descontado a Santa Fe desde Conmebol. ¿De cuánto estamos hablando? Dice el comunicador que US $5.000 dólares, pero el reglamento establece un total de US$60.000. Mal contados, 215 millones de pesos. Y eso incluye solo el gasto del rival, pues el costo del desplazamiento de la nómina roja es otra cuenta... y no la única.



Vale mencionar que el partido del domingo próximo contra Junior por cuartos de Liga, llave que dominan los barranquilleros por 1-3, también se jugará en Armenia, con los consecuentes gastos de alojamientos y escenario.



Para tener una idea vale revisar el caso de La Equidad, FUTBOLRED confirmó que, contando vuelos charter, hospedaje, gastos de alquiler del estadio, plantas eléctricas, alimentación y transporte local, se gastaron cerca de 100 millones de pesos. Suerte que, para el duelo de vuelta de cuartos de Liga del domingo, no tendrá que buscar estadio pues jugará contra Nacional en el Atanasio.



Este portal pudo confirmar también que en el caso del viaje de Millonarios a Ibagué, ahorrando el el vuelo charter pues se viajará en bus, los gastos de alojamiento, pagos por el estadio Manuel Murillo Toro y demás costos, dan una cuenta que ronda los 20 millones de pesos. El desplazamiento del América está en el presupuesto de Dimayor.



Quiere decir que cuando los clubes pidieron ayuda de la Alcaldía de Bogotá para hacer una excepción a las restricciones que les impiden usar los estadios de la ciudad, no estaban exagerando. Los costos en los que se incurre se acercan a los 500 millones sumados los tres equipos, lo que deja claro que las quejas tenían un fondo. Se espera que el IDRD pueda reconsiderar la situación para los duelos de la próxima semana.