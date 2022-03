Paéz y los elogios a Silva: ‘un adelantado, es el Mayer que yo tenía’

La atención del aficionado al fútbol en Colombia se vuelve a centrar en la Liga, luego de lo que fueron las Eliminatorias, dejando a la tricolor sin Catar 2022. Ahora, Millonarios está listo para afrontar el duelo que cerrará la jornada 13 del campeonato, cuando reciba a Junior en el estadio El Campín.



Uno de los hombres recordados, por toda la afición embajadora, es Richard Páez. Para muchos, el venezolano puso la primera piedra, en el renacer de Millonarios, cuando estuvo cerca del descenso y quien lideró, desde lo deportivo, parte de lo que hoy se lleva a cabo en los bogotanos.



El entrenador habló con FUTBOLRED, acerca de la actualidad de Millonarios, como la percibe, jugadores que le llaman la atención y de los fichajes que no pudo tener, en su último semestre al mando del club, en el 2012.

Seguimiento a Millonarios y el proceso de Alberto Gamero

A mí me llena de satisfacción ver a Millonarios de Gamero. Muestra en la cancha lo que nosotros dejamos como una siembra inicial que nos costó mucho al principio. Era transformar esa visión competitiva, que tenía ese jugador azul, cuando yo llegué. Estaba en una situación crítica, peleando por el descenso.



A medida que sembramos conceptos, de jugar como equipo grande, como debe ser en Millonarios, la mentalidad del club y del jugador cambió. Se transformó y se desarrolló, hasta lograr el título de Copa, dejando un fútbol de equipo grande. Hoy cuando veo a Millonarios de Gamero, lo veo así, que representa al fútbol de Colombia, como equipo grande. Me llena de satisfacción, es una muestra de que el fútbol sudamericano debe ir por esa vía, para competir con el fútbol europeo.



Trabajo de la idea de juego y de las bases azules

Son cosas de sembrar conceptos mucho más atrevidos. Yo hablaba con los laterales de esa época y me decían ‘profe, no estamos acostumbrados a traspasar la mitad de la cancha, de llegar a esa zona tres para ser opciones de pase gol’. Había a algunos que salir jugando con los defensas, les parecía un riesgo muy alto, no estaban acostumbrados. Les obligaba a los centrales a hacer eso, a los porteros también, con los pies y manos.



Tratar de darle una jerarquía funcional al jugador, asumiendo riesgos, para ser un equipo con autoridad futbolística en la cancha. Esos son mensajes, que para jugadores que estaban acostumbrados a actuar para no perder, eran complejos. Sino apostar a una pretensión de ganar siempre. Hubo un cambio en Mosquera y Ochoa, era un desarrollo grande.



Hace unos días, vi el partido que jugamos contra Atlético de Madrid, que llegaba de ser campeón de Europa. Ver jugar a ese Millonarios, era un orgullo para el aficionado y el colombiano. Que si se puede jugar contra esos equipos organizados y grandes desde lo económico. Le hicimos un planteo de tú a tú, la gente fue a ver al Atleti, pero llegaron a ver como crecía el fútbol de Millonarios.



Nivel de Richard Celis y Eduardo Sosa

Son dos jugadores con actitud, con determinación. Quizás les falta tratar de superar esa adaptación al fútbol de Colombia, es más rápido, mayor presión, con jugadores de campos de primer nivel. Deben aceptar la intensidad del fútbol colombiano, en diferencia al de Venezuela, eso necesita un tiempo. El jugador debe asumir el reto, determinarse a hacerlo, no esperar un tiempo largo para adaptarse, eso va en contra de su posibilidad de demostrarlo.



Eduardo tiene eso más adelantado, tiene una personalidad más atrevida. Tiene ese carácter de 10, no se frena ante rivales, trata de mostrar toda su exposición. Debe controlar sus actitudes de reacciones futbolísticas al recibir los golpes.



Richard es un jugador hecho a la medida para suplir a Emerson Rivaldo. Tiene características atrevidas, para proyectarse con desequilibrio vertical, debe acomodarse a jugar a lo asociativo, con su picardía y la anticipación de la jugada. Son conceptos que deben adaptar, para el fútbol actual.





Elogios a David Macallister Silva

Es un adelantado, juega siempre con un ritmo de una dimensión superior al promedio del equipo. Para mí, es el Mayer Candelo que yo tenía.

Mantener la regularidad en el formato actual en Colombia

lograr el concepto, mantener la identidad de juego. Que el jugador se acostumbre y crezca de una forma pareja, que tenga más certezas que dudas. Rotaciones, porque necesitará a otros más adelante, para esos compromisos, cuando todo depende de momentos, de evidencias pequeñas.



Muchas veces, los cuadrangulares se caen por no ser sólido, por no tener esa estructura fina en los malos momentos. Aquellos equipos que forjan el carácter, ganando, jugando mal, son los que realmente, en ese tipo de formatos como el de Colombia, logran a ser campeones.



Quizás tienen más ventaja aquellos que no tienen que soportar la presión, de mantenerse en el primer lugar y luego en un momento determinado, por algo fortuito, logran trascender y ganar campeonatos en los últimos partidos.



Fichajes frustrados en su etapa como entrenador de Millonarios

cuando hicimos las contrataciones para el 2012, nos equivocamos. La directiva no apostó a darle un aumento al nivel promedio del equipo. Se quedaron con el promedio económico anterior, cuando encontramos el equipo en crisis. Quisieron evolucionar con jugadores de un promedio económico menor.



Yo quería a Wason, un central diferente para el equipo, para acompañar a los que estaban ya. Necesitábamos superar lo que teníamos en el 2011. Ahí fue donde radicó el error, de no poder contar con una directiva que me dio el apoyo, para superar el nivel de jugadores.



Cuando yo salí, lo que no me dieron a mí, se lo dieron a Hernán Torres, a los otros que eran de otro nivel promedio.



