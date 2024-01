Millonarios no pudo evitarlo: este futbolista rescindió su contrato

El 2024 no comenzó de la mejor manera para Millonarios en su pretemporada. Al primer día no llegaron Álvaro Montero y Daniel Cataño, dejando preocupación entre los hinchas y molestia del técnico Alberto Gamero; sin embargo, los jugadores ya se reintegraron a las prácticas y solo fueron multados y recibieron un llamado de atención.



Ahora, el plantel de Alberto Gamero sufrió un duro golpe, pues el club no pudo evitar que un jugador faltara a la pretemporada y finalmente decidiera rescindir su contrato para quedar libre esta temporada y buscar un nuevo equipo.



Andrés Felipe Murillo, defensor central de 27 años, llegó a un mutuo acuerdo con la dirigencia para finalizar su vínculo con el club bogotano.



La falta de minutos de competencia fueron esenciales para que el jugador tomara la decisión. Aunque no se ha hecho oficial, por el tiempo que depara el cruce de documentación y las firmas correspondientes, Murillo ya busca equipo para jugar en el 2024.