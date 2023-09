No solo son Gamero y Vargas: los jugadores que renovaría Millonarios

Millonarios le quiere seguir dando continuidad al proceso que lidera Alberto Gamero desde 2020 y es por ello que buscarán renovar a las piezas claves del cuadro Embajador entre ellas su entrenador.



Todo indica que Gamero renovará su contrato hasta 2026 en los próximos días y al samario se le unirá el costarricense Juan Pablo Vargas quien también tiene encaminado su nuevo vínculo.

Esto fue mencionado por el presidente albiazul, Enrique Camacho en diálogo con Caracol Radio: “Estamos conversando, hay un muy buen ambiente. Va bastante bien, aunque no se han concretado los detalles todavía. Ese valor cercano al que pudo ganar en Brasil no es porque allá es diferente a lo que podemos pagarle acá en Colombia. De todas formas es un valor importante para él en Colombia y él entiende que ambos son mercados diferentes y no puede ser similar. Tres años ojalá, es en lo que trabajamos”.



Pues bien, al parecer las renovaciones en Millonarios no se detendrían ahí y tras asegurar a Gamero y Vargas, los capitalinos buscarán renovar a Larry Vásquez y Álvaro Montero.



Esto fue mencionado por el periodista Alexis Rodríguez: “no solo se está trabajando en la renovación de Gamero y Vargas… también avanzan en la renovación de Larry Vásquez (finaliza contrato en diciembre/2023) y en la de Montero (se termina en diciembre/2024) porque crece el interés por el arquero”.



Vale señalar que estas renovaciones serán claves no solo para pelear por los títulos restantes a lo largo del año, sino para la Copa Libertadores y la Liga del 2024.