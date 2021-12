A llenarse de paciencia: Millonarios y el tortuoso 2022 que se avecina

Ha sido un cierre de año complicado para Millonarios. Después de no lograr el objetivo de conseguir su estrella 16, la nómina comandada por Alberto Gamero sufrió la salida de dos referentes y la noticia de que no estará en fase de grupos de Copa Libertadores.



Así las cosas, el azul capitalino tendrá duros retos desde las primeras semanas de enero del 2022.

Por ahora la prioridad del cuadro embajador será conformar una plantilla competitiva tanto para las competiciones locales como para torneo internacional. Algo que a la larga parece complicado teniendo en cuenta los problemas económicos que impiden grandes contrataciones, la idea de darle prioridad a los canteranos y el hecho de que se reemplazará a quienes se fueron en lugar de potenciar lo que ya se tenía construido.



En este sentido han sonado nombres en ataque y uno que otro en las demás zonas del campo. Por lo pronto se espera que José Cuenú (defensa central) se presentado próximamente. Entre los rumores aparecen José Sosa (creativo de Jaguares), Ángelo Rodríguez (delantero del Tolima), Hugo Rodallega (delantero del Bahía)...



Sin dudas el sector ofensivo parece tener prioridad, pero no se debe olvidar que no hay recambio en la posición de zaguero central por derecha y lateral izquierdo, que no hay un sustituto nato para Stiven Vega, que el reemplazo de Giraldo debe ser de jerarquía y que el regreso de Kliver Moreno está demorado.



El siguiente punto en la agenda será la Libertadores, certamen al cual se regresa después de tres años (la última vez se dio en 2018). No será nada fácil llegar a la fase de grupos ya que antes el albiazul tendrá que derrotar en un duelo complicadísimo al Fluminense brasileño y después despachar probablemente a Nacional. Misión en la cual se requieren hombres de jerarquía.



El peligro que se corre en estas instancias es que al no tenerse un futuro seguro en la competición (si se pierde con Fluminense, adiós), el riesgo a la hora de invertir es grande. Aspecto que la directiva embajadora, como lo ha dejado claro estos años, no se planteará. Primero la estabilidad, después lo deportivo.



Y además del torneo internacional están tanto la Liga como la Copa. Millos cerró su cuarto año consecutivo sin ganar una estrella (2017-II) y el tercero sin título alguno (Supercopa 2018). La urgencia y necesidad de conseguir éxitos será cada vez más grande y en dicho sentido el proceso Gamero podría verse afectado.



Justamente este es el ítem final. Alberto Gamero puede ser un entrenador que ha demostrado aspectos valiosos en el azul, pero esto tan solo se revalidará con copas. Ya demostró que puede llegar a una final o por lo menos pelear por ganarse el cupo, valioso por donde se lo mire, pero la vara sube cada vez más. Ganar se volverá indispensable y para ello deberá contar con los jugadores precisos, no solo jóvenes a los que sabe potenciar.



El samario deberá plantarse ante una directiva que piensa muy muy pero muy bien antes de invertir, antes de que termine siendo el crucificado. Y es que no sería el primer DT que paga los platos rotos por no sacar los resultados deseados con una nómina no apta. Al trabajo hay que complementarlo con herramientas puntuales o de nada sirve.