¡Cerca de Millonarios! Jugador dio pistas sobre su llegada al azul

Millonarios piensa en el 2021 y para eso deberá reforzar su plantilla de la mejor manera, si quiere volver a ser protagonista en el FPC. Pese a que el cuadro embajador no ha terminado su participación en el 2020 (se enfrenta al Deportivo Cali el próximo 29 de diciembre por un cupo a la Copa Suramericana), el tema de los refuerzos no deja de preocupar a Alberto Gamero, quien ya piensa en la siguiente temporada.



Fredy Guarín es uno de los refuerzos más esperados en el equipo azul; sin embargo, junto a él llegarían otros nombres, cuya misión es darle un nuevo aire al equipo embajador. Precisamente, uno de los volantes que está cerca de aterrizar en Bogotá es Harrison Mojica, volante con pasado reciente en Jaguares que estaría muy cerca de vestirse con la camiseta de Millonarios para el 2021.





"Estoy esperando que mi representante me diga que todo con Millonarios, está listo", le explicó el creativo a Caracol Radio.



Además, el futbolista que brilló en el Deportivo Cali informó que todo está acordado para llegar al club bogotano el próximo año, por lo que solo restarían algunos días para que se confirme su fichaje.



"Si Dios quiere el próximo año llegaré a Millonarios. De palabra, ya todo está acordado... Millonarios tiene un nómina muy joven, un proyecto nuevo y me veo, donde el profe Gamero me quiera poner; estoy a disposición de él".



"Mi representante me quedó en confirmar las fechas cuándo me debo presentar en Bogotá, con Millonarios", concluyó.