Refuerzos para Millonarios: Gamero y las caras nuevas para el 2021

El objetivo de Millonarios es clasificar a la próxima edición de la Copa Suramericana. Tras una temporada regular, el cuadro embajador se aferra al repechaje que le da ganar la final de la Liguilla, para enfrentarse al Deportivo Cali y luchar por un boleto internacional.

Sin embargo, el 2021 está muy cerca y para Alberto Gamero esto no es indiferente, pues, ante la salida de varios jugadores clave del plantel, el estratega samario está en la búsqueda de nuevas caras, con el fin de armar un plantel altamente competitivo para la siguiente temporada.



"En estos momentos, queremos terminar el torneo y poder clasificar a una Copa Suramericana. Luego vendrán los refuerzos", dijo el DT en un diálogo que sostuvo con el VBar de Caracol Radio.



No obstante, el estratega de 53 años no desconoció los jugadores que están cerca de llegar, como es el caso de Fredy Guarín; mundialista con Colombia que estaría muy cerca de concretar su llegada al cuadro albiazul.



"Estamos esperando, como a Fredy Guarín, que lleguen dos o tres jugadores más. Si Fredy llega, sabemos la clase de jugador que es", dijo.





Además, Gamero explicó las posiciones que desea reforzar, pues su objetivo es conformar una columna vertebral de jerarquía para el proyecto del próximo año.



"Estamos buscando refuerzos en los centrales, un mediocentro, un diez y un delantero. Si se puede traer otro extremo, deberíamos hacerlo".



Justamente, uno de esos futbolistas que podría aterrizar en Bogotá es Daniel Mantilla; volante con presente en Patriotas de Boyacá, que ha despertado interés en varios clubes del país.



"Es un jugador interesante, ya está acostumbrado a jugar en la altura. Juega de extremo, por dentro o por fuera", finalizó



Millonarios se enfrentará este martes 22 de diciembre a Deportivo Pereira, por la final de la Liguilla 2020. El vencedor de este partido único se medirá con el cuadro azucarero, por un cupo a la Copa Suramericana.