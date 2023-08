Millonarios ingresó buen dinero: Santos pagó deuda de Daniel Ruiz

El mercado de fichajes no ha favorecido a Millonarios, que a pesar de ser el último campeón de la Liga BetPlay, no ha podido cerrar ninguna incorporación y perdió a Óscar cortés, quién migró al fútbol de Francia. Ahora bien, el regreso de Daniel Ruiz es una buena noticia, no solo por lo que podrá aportar en este semestre, sino por el dinero ingresado por su regreso.



El volante estuvo a préstamo en el Santos, que en principio lo tendría por un años, sin embargo, fue avisado que no sería tomado en cuenta y regresó al el 'Embajador'. Este jueves, el conjunto de Brasil pagó la deuda que tenía por la cesión del jugador de 22 años según reveló el periodista Guillermo Arango.

💰 Hoy ingresó el resto de la deuda que tenía #Santos con @MillosFCoficial (USD 800.000 valor total) referente al préstamo de Daniel Ruiz.



💰 Hoy ingresó el resto de la deuda que tenía #Santos con @MillosFCoficial (USD 800.000 valor total) referente al préstamo de Daniel Ruiz.

⚽️ El jugador se encuentra en exámenes médicos y una vez los finalice será anunciado oficialmente su regreso a #Millonarios

De esta manera, Millonarios recibió 800.000 dólares, es decir, 3.193.600.000 millones de pesos colombianos. Esta cifra es bastante mayor a lo que ingresó el equipo por coronarse campeón de Liga el semestre pasado tomando en cuenta que el premio fue de 1.996.000.000 millones de pesos.