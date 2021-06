Los pros y contras de Millonarios en la ida: ¡se viene la gran final!

Si no es sufriendo no vale. Así están los hinchas y jugadores de Millonarios, luego de sacar un importantísimo empate en la ciudad de Ibagué en el juego de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano.



El conjunto embajador, con un jugador menos desde el minuto 50, consiguió el 1-1 final contra Tolima en la última jugada del partido, gracias a la intervención del VAR que avisó al árbitro de la contienda de un posible penalti de Ángulo sobre Jader Valencia, el cual terminó siendo señalado y, posteriormente, transformado en gol por Juan Carlos Pereira.

Así, con la llave abierta y con muchas cosas por corregir para Alberto Gamero, acá en FUTBOLRED analizamos los pros y contras del equipo embajador en el juego de ida, de cara a la gran final que se disputará en El Campín el próximo domingo 20 de junio.

Pros

Jerarquía: No fue un partido para Millonarios en el Manuel Murillo Toro. En el primer tiempo se vio atacado por Tolima y dejó ver una falta de orden en el mediocampo y la defensa, lo cual le permitió al local llegar con facilidad y adueñarse del balón. Sin embargo, pese a quedar con diez hombres desde el minuto 50 tras la expulsión de Arango, el equipo tuvo una buena reacción ante la adversidad, y aguantó, con inteligencia, la mínima diferencia en contra hasta el final del partido. De hecho, resultó empatando el juego en la última jugada gracias a Pereira, quien se hizo cargo de la ejecución desde el punto penal. Los embajadores demostraron jerarquía en un momento complicado del partido. La hincha lo pidió durante el torneo y en el final lo demostraron.



Alternativas: A pesar de las numerosas bajas, los jugadores de Millonarios que saltaron al campo de juego en el segundo tiempo demostraron estar a tope para jugar con el equipo los minutos que disponga el entrenador. Los juveniles, como siempre, fueron de gran importancia como es el caso de Jader Valencia. Sin embargo, los hombres con más recorrido como Pereira, Mojica y Salazar, entraron para seguir con la función de sacrificio de sus compañeros y le terminaron dando un respiro al embajador en el cierre del partido. El propio Gamero destacó el compromiso de sus dirigidos en el segundo tiempo.



Seguridad en el arco: Uno de los puntos altos en el tramo final del campeonato es Christian Vargas. El guardameta de 31 años, quien comenzó siendo suplente en la Liga, pero que terminó ganándose el puesto en el once inicial, se ha convertido en un jugador clave para el esquema de Alberto Gamero. Sus atajadas en las semifinal contra Junior y en el juego de ida contra Tolima, tienen a Millonarios soñando con la estrella 16.

Contras

Mal primer tiempo: Millonarios sufrió en Ibagué y como prueba de ello fue el primer tiempo. Tolima se adueñó del balón y le generó varias opciones de gol. Se vio un equipo sin orden en la mitad de cancha ante la ausencia de Vega quien actuó como defensor central. García estuvo perdido y el doble pivote con Mackalister SIlva no funcionó. En ataque, poco y nada.



Tarjetas rojas: Se ha vuelto un costumbre en Millonarios terminar con algún jugador sancionado para el próximo partido. En los cuartos de final y semifinal, el ausente fue Emerson Rodríguez por expulsión; en la ida contra Tolima no estuvieron Márquez, Paz y Banguero tras ser sancionados en el juego contra Junior; y ahora, de cara al partido más importante del semestre, Millonarios no podrá contra con Cristian Arango, quien vio la roja en le segundo tiempo, producto de una doble amonestación en menos de cinco minutos.



Molestias físicas: La parte física sigue siendo un inconveniente para Alberto Gamero. Para el partido de vuelta, el samario aún no tiene claro si puede contar con Andrés Llinás y Andrés Guerra, quienes se contagiaron de covid-19. Además, tiene en duda a Fernando Uribe y David Mackalister Silva, quienes salieron del partido contra Tolima con molestias y generaron preocupación.