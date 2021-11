A levantar cabeza en el clásico: Millonarios, por todo contra Nacional

En el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios, que viene de tres partidos sin ganar, buscará levantar ni más ni menos que en su visita a Nacional, líder absoluto del certamen.



El duelo a disputarse en el Atanasio Girardot se disputará a partir de las 3:30 p.m. y será transmitido por Win Sports +.

Para el clásico del fútbol colombiano, Alberto Gamero tendrá una gran baja. Fernando Uribe se pierde el duelo por “un esguince grado 1 de su tobillo izquierdo” y por eso no estuvo en la lista de viajeros. Se espera llegue al 100% para el inicio de los cuadrangulares.



Así mismo entre semana se confirmó la baja para los próximos partidos del canterano Yuber Quiñones por una “lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda”.



Por su lado, Breiner Paz y Juan Carlos Pereira no fueron tenidos en cuenta.



Respecto a las novedades, hay varias noticias esperanzadoras. Juan Pablo Vargas vuelve tras su paso por la Selección de Costa Rica, Stiven Vega pagó su fecha de sanción y Emerson Rodríguez está nuevamente a disposición.



Con lo anterior sobre la mesa, se espera que Vega y Emerson vuelvan al once titular, mientras que Christian Vargas y Jader Valencia, según informó Rafa Puentes, serían la gran novedad en lugar de Esteban Ruíz y Ricardo Márquez respecticamente.

¡Vamos todos unidos! Ⓜ️⚽️🔝



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar a Nacional en el Atanasio Girardot. pic.twitter.com/KyhsecmzkA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 20, 2021

El duelo más reciente entre Millos y Nacional por Liga se dio el pasado 21 de marzo en El Campín de Bogotá. Aquel día la visita consiguió una agónica victoria con anotaciones de Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera, descuento del ‘Chicho’ Arango.



La última vez que ambos se vieron las caras en el Atanasio fue el primero de septiembre del 2019, más de dos años. Terminó siendo igualdad a uno con tantos de Juan David Pérez y Patricio Cucchi.



El cuadro capitalino ganó por última vez en Medellín el 2 de noviembre del 2011, ¡hace diez años! Fue 0-2 con goles de Edison Toloza y Luis Mosquera.



Así está el balance reciente del clásico por Liga: una victoria azul, cinco empates y cuatro victorias verdes.





Alineación probable:



Millonarios: Christian Vargas; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Felipe Román; Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruíz, Mackalister Silva, Emerson Rodríguez; Jader Valencia.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 3:30 p.m.

Canal: Win Sports +