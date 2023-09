¿Presión para Gamero? Millonarios tendría otro candidato si no renueva

Alberto Gamero tiene con los pelos de punta a la afición y a la dirigencia de Millonarios, pues no ha firmado su renovación con Millonarios y, hasta el momento, cumplirá contrato en diciembre de 2023.



Sin embargo, las conversaciones están muy adelantadas y todos son positivos con que el entrenador samario firme la extensión de su contrato para fortalecer el proyecto deportivo y empezar a construir el equipo que afrontará la temporada 2024.



Y como Gamero no se ha decidido completamente a renovar, desde el club estarían presionando a su DT para que tome la decisión y pueda ser anunciado como técnico por más tiempo.



Así, fuentes del club bogotano le habrían pasado un dato al periodista Antonio Casale, de ESPN Colombia. Este martes, 19 de septiembre, el periodista aseguró que “ya están de acuerdo las partes. En Millonarios me han dicho que se espera que firme el viernes, que no hay ningún problema”.



No obstante, Casale informó que “si Gamero no firma esta semana, les parece muy interesante el técnico del Pereira”, haciendo alusión a Alejandro Restrepo, campeón en el fútbol colombiano y reconocido por la campaña en el equipo matecaña, así como por su paso por Atlético Nacional.



El mismo Faustino Asprilla comentó que esa información que le habían pasado a Casale, es usual en el fútbol para presionar la firma y que un personaje del balompié tome una decisión pronta.