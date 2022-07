Millonarios presentó su nuevo patrocinador: ¿llega un fichaje estelar?

Millonarios por fin hizo oficial el acuerdo con su nuevo patrocinador. En un evento realizado al norte de Bogotá, el cuadro albiazul presentó ante los medios a Cerveza Andina, que reemplazará a Pepsi.



La marca de gaseosas estuvo junto al equipo capitalino por 16 años y en este 2022 el vínculo que los unía llegó a su fin. En dicho sentido, a partir del primero de julio empezó a regir el nuevo espónsor.



Si bien no se había hecho la presentación oficial, el logo de la marca se pudo ver en el frente de la casaca embajadora el sábado anterior, cuando se llevó a cabo el amistoso frente al América de Cali en los Estados Unidos.



​En la rueda de prensa, Pedro Javier Parrado, vicepresidente de Ventas en Central Cervecera de Colombia, informó que el acuerdo será por los próximos tres años (hasta el 3o de junio del 2025), pero tienen el objetivo de que sea por más tiempo. ​Así mismo, Parrado reveló que por lo pronto el acuerdo es únicamente para el equipo masculino.



Por otro lado, Carlos García, director comercial y de mercadeo en Millos, detalló que en este mes de julio se mantendrá la segunda equipación del equipo y a partir de agosto será presentado el nuevo uniforme (alternativo).



Para finalizar, García reveló que el acuerdo con Andina tiene como principal estrategia “fortalecer las marcas y mejorar la relación con la hinchada”. En dicho sentido enfatizó en que por ahora no tienen contemplado ayudas de parte del patrocinador para la contratación de jugadores de “renombre”.



Eso sí aclaró que no se cierran a que esa posibilidad se pueda dar a futuro, teniendo en cuenta que todo este nuevo proceso “es a largo plazo”.