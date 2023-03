Críticas a Ibagué por trato a Cataño: ‘Quieren manchar su dignidad’

El duelo de Tolima y Millonarios, de la cuarta fecha aplazada por el incidente que involucró el golpe de un aficionado del cuadro local, a espaldas de Daniel Cataño, generó todo tipo de críticas. Luego de todos los sucesos, sanciones y levantamiento de las mismas, el partido se jugó y terminó empatado a un gol.

Ahora, luego del duelo en el Manuel Murillo Toro, se desató la polémica, esta vez, por la actuación de la forma en que el gobierno de Ibagué le notificó a Daniel Cataño, acerca de la citación pendiente en el hecho que lo involucró con el hincha Alejandro Montenegro.



En videos que circularon por redes sociales, quedó en evidencia como los funcionarios ingresaron al camerino de Millonarios, para hacer la labor de notificación al volante.



En entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, el abogado de Millonarios, Manuel Archila, habló desde la parte jurídica, sobre la situación “Es imposible entender lo sucedido. No solamente han querido agredir al jugador, sino que ahora quieren mancillar su dignidad, haciendo shows, con procedimientos que son inentendibles”.



Durante la grabación del video, quedó en evidencia que las autoridades gubernamentales no pudieron establecer comunicación con el jugador, a lo que respondió “En los días posteriores a la agresión a Cataño, un funcionario de Millonarios recibió en su correo una notificación. Nuestro funcionario respondió que no era él, el que debía entregar ese mensae y que la comunicación debía hacer a Millonarios. Ahí, les decimos a estos funcionarios de Ibagué que hicieran la solicitud para levantar el habeas dataa del jugador, porque no podríamos entregar sus datos privados de los jugadores. Nunca lo hicieron así, me parece como lo decían, es un show mediático”.



Agregó “Nosotros realmente no vemos hasta el momento mayor riesgo para el jugador, nos parece que hay es una violación a su dignidad. Creemos que él actuó en legítima defensa, inmovilizó al hincha que lo violentó y se retiró del lugar. Así no se puede proceder nada en contra de Cataño. Pensamos más bien que esto amerita acciones disciplinarias e incluso penales por un actuar sospechoso del municipio. Es muy curioso todo, como si todo hubiera sido un montaje para afectar al jugador”.