Millonarios ya tendría prioridad en el tema refuerzos: ¿Vienen bajas?

En las últimas horas se conocieron noticias importantes en relación al tema Millonarios. Por un lado, la posible salida de algunos referentes como Daniel Ruiz y Andrés Llinás, con lo que se ha especulado mucho en los últimos días, y por el otro, las posiciones en las que se han concentrado para encontrar refuerzos, todo tras vincular a Luis Carlos Ruiz como su primera pieza en ataque.

El Camerino, espacio con el que cuentan los periodistas Pipe Sierra y Alexis Rodríguez en Twitch, indicó que "la idea es buscar centrales y laterales por ahora. Me dicen que el viernes hay comité para empezar a hablar para ver qué va a pasar en el tema refuerzos, no es que vayan a buscar en cada línea. Van a apuntar a algunos que están flojos", mencionó Rodríguez haciendo referencia a posiciones puntuales en las que Millonarios habría dado prioridad para reforzarse.



¿Se marcharán Daniel Ruiz y Andrés Llinás? Ante tanta especulación sobre la posible salida de estas dos joyas en la plantilla actual, los periodistas mencionaron que "hay que contar que lo de Daniel Ruiz es que si llega una oferta importante que convenza al jugador y al club, lo estudian. Lo de Europa puede ser real, también me dijeron de Brasil y Argentina, pero por ahora están tranquilos".



Y agregaron que "sobre Andrés Llinás no ha llegado ninguna oferta al club. Todo se va a hacer por intermedio de sus representantes. La cifra es 2.5 millones de euros por la que taza Millonarios al jugador".



Finalmente, sí se confirmó el interés del club por el delantero del Deportivo Pereira, Leonardo Castro. ¿Hay algo adelantando? "Hay un interés por Leonardo Castro, no hay nada oficial. Hay unas negociaciones que probablemente puedan empezar en los próximos días. Él tiene contrato a diciembre de 2022", y además mencionaron que "lo de Román a Nacional me dicen que es falso, mentira".