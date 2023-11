Millonarios buscaría a Gabriel Fuentes: termina contrato con Junior

Millonarios busca fichajes de jerarquía para la temporada 2024, pues tiene el reto de ser protagonista en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Así, el técnico Gamero ha pedido nombres importantes para reforzar su plantel.



Pendiente del mercado de fichajes, el club bogotano estaría a la expectativa del futuro de Gabriel Fuentes, lateral izquierdo del Atlético Junior, que termina contrato con el equipo barranquillero en diciembre 31.



Sin embargo, el propio jugador manifestó este lunes que no ha tenido aún acercamientos con Millonarios. “El tema de la renovación está en conversaciones con Junior”, dijo Fuentes en el ‘Vbar Caracol’.



“Con Millonarios no hay nada, mi primera opción en Colombia siempre será Junior”, comentó el jugador, que en todo caso estaría en la carpeta del cuadro embajador.



El presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, confirmó después del partido que están buscando jugadores para el próximo año, pero no quiso dar nombres propios. “Tenemos unos jugadores en carpeta que serán anunciados una vez termine el campeonato”.



Por otro lado, se ha comentado de forma extraoficial que el ballet azul todavía no ha entablado negociaciones con el jugador de 26 años, quien termina contrato con el Junior de Barranquilla en diciembre.