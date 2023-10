Sacrificio azul por Selección Colombia: partidos que se pierde Ruiz

El interés nacional siempre es el bien superior. No importa el sacrificio que se tenga que hacer, no importa el momento, no cambia nada.

Y el bien superior en este caso es la Selección Colombia Sub-23 para los Juegos Panamericanos de Chile, que ha convocado a Daniel Ruiz justo cuando viene siendo figura de Millonarios en Liga Betplay y en Copa.



Después de su paso por el fútbol brasileño, el jugador volvió potenciado y es titular fijo en el equipo de Alberto Gamero, pero ahora, en ese momento dulce, se tiene que ir y no volverá, si todo sale bien y el equipo llega a la final de los Panamericanos, hasta el 5 de noviembre.



¿Qué compromisos tendrán que afrontar el azul sin una de sus figuras? Ojo al calendario:



Millonarios vs. Junior

Liga BetPlay 2023-II Fecha 17

Sábado 14 de octubre



Millonarios vs. Unión Magdalena

Liga BetPlay 2023-II Fecha 15

Miércoles 18 de octubre



Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Liga BetPlay 2023-II Fecha 18

Domingo 22 de octubre (por definir)



Millonarios vs. Boyacá Chicó

Liga BetPlay 2023-II Fecha 19

Miércoles 25 de octubre (por definir)



América de Cali vs. Millonarios

Liga BetPlay 2023-II Fecha 16

Lunes 30 de octubre



La Equidad vs. Millonarios

Liga BetPlay 2023-II Fecha 20

Domingo 5 de noviembre (por definir)

​

La buena noticia es que alcanza al partido de Copa Betplay, este jueves de visitante contra Aleianza Petrolera, llave que va 2-0 a favor de los bogotanos. En todo caso, la ausencia obligará a Gamero, como ha tenido que hacer en el pasado, a encontrar soluciones de emergencia. Por fortuna, esta vez tiene una nómina amplia.