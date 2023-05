Millonarios siente el cansancio y deja ir puntos claves ante Envigado

Millonarios jugó dos partidos en menos de 24 horas y sus jugadores sintieron el cansancio por el calendario. Este jueves, el equipo embajador se puso al día con un partido de liga y no pudo llevarse el triunfo ante su público y debió conformarse con un punto ante su público.



El primer tiempo fue plano y no contó con muchas ocasiones de peligro para ninguno de los dos equipos. Millonarios, que recurrió a varios suplentes para afrontar el compromiso, se vio desconectado y sus jugadores de ataque no hicieron daño en el arco rival. Finalizados los primeros 45 minutos, el conjunto local no logró un solo remate al arco y dejó un sinsabor por el nivel demostrado durante el desarrollo del campeonato.

Envigado no se desesperó y esperó por el error del contrario para lanzarse al ataque, no obstante, el equipo azul mejoró y tuvo ocasiones para romper el empate. En el minuto 52, Fernando Uribe, quién no había influido en el partido, encontró un balón cerca del área defendida por Parra pero su remate se fue desviado.



Luego de la oportunidad para Millonarios, llegó el gol de Envigado. En el 57', Díaz aprovechó un error de Montero en salida y definió sin oposición para poner en ventaja a su equipo. Tras el gol, Envigado se creció y buscó ampliar la diferencia, sin embargo, Millonarios tuvo la más clara. Israel Alba probó de media distancia pero el balón pasó muy cerca del travesaño.



Óscar Cortés jugó, probablemente, sus últimos minutos como jugador de Millonarios. El juvenil ingresó a falta de 30 minutos para el final del partido y con sus armas, generó peligro en el arco de Envigado. El local logró el empate en una de las últimas jugadas del partido. En el sexto minuto de adición, Uribe encontró un balón sin dueño en el área y disparó con potencia para romperle el arco a Parra.



Con este resultado, Millonarios continúa en el segundo lugar de la tabla de clasificación. El equipo bogotano cuenta con 29 unidades y en la siguiente jornada deberá enfrentar a Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino. Envigado, por su parte, se acercó a zona de clasificación y con 22 puntos, se ubicó en la undécima posición y en la siguiente fecha visitará al Deportivo Cali.