Por fin ganó Patriotas: Millonarios no pudo en la ‘batalla de Boyacá’

Patriotas Boyacá esperó un partido importante para cortar su negativa racha: este sábado, el equipo de Tunja anotó su primer gol en la Liga BetPlay I, que le sirvió para conseguir su primer triunfo del semestre, venciendo a Millonarios en partido de la fecha 8 del campeonato colombiano.



Así, Patriotas ya no es último en la tabla de posiciones, pues llegó a 5 puntos y condenó al Deportivo Pasto al puesto 20, con 4 unidades.



En Millonarios no fue una buena noche, pues el equipo que dirige Alberto Gamero no mostró el fútbol que acostumbra, lo controló su rival y no se vio en Tunja al equipo que los hinchas albiazules están acostumbrados.



El embajador no estuvo preparado para la ‘batalla de Boyacá’, ni en fútbol, ni en ideas. Además, hubo mucha pierna fuerte y por eso ambos equipos se quedaron con diez hombres.



Para colmo, Millonarios falló en marca en la pelota quieta y así llegó el gol de Patriotas: a los 68 minutos, tiro libre de costado en el que no estuvo atento Daniel Giraldo y se le escapó Gianfranco Peña, quien definió con un toque al arco, para el 1-0.



Al minuto 72, la ‘batalla’ dejó a un ‘soldado caído’, pues Andrés Alarcón le entró muy mal a Jorge Arias; el jugador de Patriotas se fue expulsado, mientras que el defensor tuvo que pedir el cambio porque le afectó el tobillo.



Sin embargo, el embajador no encontró claridad y de paso se quedó con diez jugadores también, por la expulsión del zaguero Óscar Vanegas, al minuto 85.



Así, Millonarios llegó a tres derrotas en 8 jornadas, y sigue afuera de los ocho mejores de la Liga I.