Millonarios terminaría perdiendo por la reprogramación contra Tolima

El partido Deportes Tolima vs. Millonarios no se pudo jugar el pasado domingo 12 de febrero por un hecho que todavía indigna al fútbol colombiano: un aficionado pijao invadió el campo de juego y agredió a Daniel Cataño, exTolima y actual ‘10’ del embajador.



El jugador fue expulsado, pues devolvió la agresión; el partido se suspendió y ahora la Dimayor decidió que se jugará sí o sí, pues los castigos serán disciplinarios y los puntos no se le entregarán a ninguno de los clubes implicados: se disputarán en la cancha, durante 90 minutos.



El partido quedó reprogramado para el miércoles 29 de marzo, a las 8 de la noche, y todavía no se sabe si se jugará a puerta cerrada o con público en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



Sin embargo, Millonarios corre el riesgo de perder más de la cuenta para llegar a ese partido, debido a la fecha en la que Dimayor dispuso jugarlo.



Alberto Gamero espera tener para ese momento a Daniel Cataño, quien seguramente reciba una sanción al ser expulsado pero que seguramente no será tan grande en la competición. Sin embargo, podría perder a varias figuras.



Resulta que entre el 24 y 28 de marzo se reunirán las selecciones para jugar partidos amistosos en la fecha FIFA. Colombia, por ejemplo, tendrá gira por Asia para enfrentar a Corea del Sur (24 de marzo) y Japón (el 28); para esa convocatoria, el seleccionador Néstor Lorenzo podría llamar a Álvaro Montero o Andrés Llinás -o ambos-.



Por su parte, Costa Rica enfrentará a Martinica y Panamá por la Concacaf Nations League, y sería convocado Juan Pablo Vargas.



Así, Millos esperará que la fecha FIFA no lo perjudique, pues llegaría al partido contra Tolima en clara desventaja y sin varios de sus referentes.