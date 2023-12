Millonarios eliminado tomaría decisión radical: tres salidas para 2024

Millonarios certificó este domingo, tras la derrota contra América de Cali por 1-0, la imposibilidad de defender el título en Liga Betplay II 2023.

Tras la goleada de Independiente Medellín a Atlético Nacional (5-0) tenía la obligación de ganar para prolongar hasta la sexta fecha la definición del finalista por el cuadrangular A, pero la misión quedó a medias.

​

“No todo es malo, hay muchas cosas buenas. Siempre se piensa que el equipo que queda campeón el primer semestre, el segundo es de transición y nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos con la mayor seriedad de caso y competir para ir a la final. Nos faltó un gol para prorrogar el grupo hasta el miércoles, pero competimos. Salimos eliminados con dignidad, no vi un equipo casado; buscamos el empate”, analizó el técnico Alberto Gamero sobre el prematuro cierre de 2023.

​

Pero el azul pasará pronto la página y no esperará a que empiece 2024 para tomar decisiones sobre el futuro de la plantilla, que necesita refuerzos urgentes para el verdadero reto, que es la Libertadores.

​

Por eso habría decidido ya la salida de al menos tres jugadores, según el periodista Guillermo Arango: Fernando Uribe, Kliver Moreno y Juan David Torres.

Ⓜ️ No se les renovaría su contrato en @MillosFCoficial



🔹 Fernando Uribe

🔹 Kliver Moreno

🔹 Juan David Torres



📝 La prioridad del club es fichar un centro delantero, lateral izquierdo y un extremo. No se descartan sin embargo más contrataciones para la Copa Libertadores. pic.twitter.com/kWq7Am9Cou — Guillermo Arango (@guilloarango) December 4, 2023

Es verdad que tuvieron pocos minutos para cambiar la decisión, pero cuando estuvieron en cancha tampoco lograron hacer la diferencia y por eso su renovación no se concretaría.

​

Por ahora, según la fuente, hay tres posiciones para reforzar de manera urgente: un centro delantero, un lateral izquierdo y un extremo. Para Gamero eso es lo urgente, pero no se descartan incorporaciones en otros sectores. De hecho, más allá de la renovación de Perlaza, el lateral derecho necesitaría un refuerzo.