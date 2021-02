Adiós, vaquero: De Los Santos y su emotiva despedida de Millonarios

Primera salida confirmada de Millonarios. El conjunto embajador anunció el pasado miércoles la desvinculación del zaguero uruguayo Matías de Los Santos y los mensajes de la hinchada no se hicieron esperar.



Ahora bien, el adiós del defensor central, que parte rumbo a la Argentina para unirse a Vélez Sarsfield, llegó a través de redes sociales.

Maria José Cifuentes, novia del jugador, publicó la emotiva carta de despedida. “De parte de Matías”, trinó en Twitter junto a dos imágenes del título de Liga en 2017.



Así comienza el texto: “Llegó el día de despedirme de una gran institución que me abrió las puertas y me dio 3 años increíbles, una familia, amigos y un millón de sentimientos que llevaré siempre conmigo”.

El ex-Danubio se va con dos títulos (Liga 2017 - Superliga 2018) y “un aprendizaje constante en el cual siempre intenté dejarlo todo por esta camiseta”.

​Finalmente se va agradeciendo “el apoyo y el respeto” que le dieron todos en la institución y cierra con que “gracias a ustedes (Millonarios) me transformé en un mejor profesional y mejor persona”.



“Mis mejores deseos de éxitos para la familia Azul! Hasta siempre Millonarios!!. Gracias totales!”.