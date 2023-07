Millonarios no encuentra el camino: mala racha desde el título

Millonarios sigue sin levantar el nivel en Liga. Lo que fue hace unos meses, de ese club arrollador y dominante en la cancha, poco se ha visto en el inicio de semestre. Pese a mantener la idea clara, de salir a jugar y atacar, el volumen en esta zona no es el mismo.



En el duelo frente a Alianza Petrolera, no solo fue la expulsión y los errores en la zona defensiva, sino la poca labor ofensiva, al solo realizar un remate al arco en los 90 minutos. Además, del nivel en zona izquierda de Asprilla, quien salió en el entretiempo, ante la cantidad de duelos que perdió en ese sector.



La victoria contra Crystal Palace queda para el adorno, porque oficialmente, no da puntos, como los que necesita empezar a sumar en Liga, si quiere revalidar el título de Liga. En lo que se refiere a partidos oficiales, contando Liga y Copa Sudamericana, Millonarios no conoce el triunfo desde el 17 de julio, en la sexta fecha de los cuadrangulares contra Medellín.



Son cuatro empates y dos derrotas, donde se cuentan las dos finales contra Atlético Nacional y el duelo ante Defensa y Justicia en Copa Sudamericana. En la estadística no se cuentan los amistosos frente a los verdes y los británicos, que terminaron con triunfo para los de Gamero.



Además, el déficit de gol también llama la atención, siendo el tanto de Daniel Cataño en Argentina, el más reciente, pues en los tres juegos de Liga de este semestre, no han podido convertir.