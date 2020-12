Millonarios remó, pero no alcanzó: pros y contras de un difícil 2020

Remó y remó, pero no le alcanzó. Así terminó Millonarios su participación en el 2020, que, para muchos, se considera como un rotundo fracaso.



Luego de quedarse por fuera del grupo de los ocho en la fase regular, el conjunto embajador se vio beneficiado con la particular Liguilla, para disputar un repechaje frente al Deportivo Cali, el cual le permitía entrar a la Copa Suramericana; sin embargo, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, la suerte no estuvo del lado de los azules y en los penales dejaron ir la oportunidad.

Con la eliminación en el Palmaseca, Millonarios cerró un año difícil, en el que su bajo rendimiento durante las competencias lo dejaron sin participación internacional en el 2021, hecho que impacta directamente en la institución a nivel deportivo y económico.



Acá en FUTBOLRED analizamos los pros y las contras de un año bastante discutido para el embajador.



Contras

Mal comienzo: Es cierto que la pandemia del covid-19 cogió por sorpresa a todos los equipos e impacto directamente en el desarrollo deportivo de las escuadras durante la temporada; sin embargo, cuando todo andaba normal (antes del parón), Millonarios no demostró su mejor fútbol y, envuelto en los malos resultados (solo consiguió una victoria en el inicio) terminó catapultando el semestre. Esto, en el final del todos contra todos, le terminó pasando factura.



Se despertó muy tarde: Luego de varios meses sin fútbol, Millonarios retomó las competencias y con resiliencia fue de menos a más. No obstante, en el reinicio dejó escapar varios puntos y solo hasta el partido frente a Envigado encontró la victoria. Era la fecha 14.



Tras el triunfo en el Polideportivo Sur, el panorama para el conjunto azul mejoró, siendo esto un embrión anímico para el equipo, ya que le sirvió para entrar en racha ganadora y pelear hasta la última hora la clasificación a los playoffs. Sin embargo, el cuadro azul dependía de otros resultados y no se le dio.



Falta de jugadores con jerarquía: En medio de la crisis, uno de los grandes problemas que se le vio a Millonarios fue la falta de jugadores con experiencia y jerarquía para sacar al equipo del bache deportivo. Llegaron refuerzos, pero no rindieron, por ende, la cantera terminó siendo la solución. En un equipo grande y con historia, es importante el desarrollo de los juveniles, pero no puede depender de ellos para ser protagonista en las competencias.

Pros

Cantera: No son muchos los 'pros' que hay en Millonarios, pero hay que destacar lo bueno que encontró Alberto Gamero en el final: la cantera. Durante muchos años se le reclamó al conjunto embajador la poca oportunidad que se le daba a los juveniles en las campañas, pero, ante una situación totalmente atípica, al equipo capitalino le tocó echar mano de las divisiones menores y le dieron resultado.



La mejor muestra de este acierto en medio de la crisis fue Juan Moreno; arquero de 21 años que terminó siendo figura y pieza inamovible en el esquema de Gamero. Además, junto a él sobresalieron nombres como Stiven Vega, Brenier Paz, Emerson Rodríguez, Andrés Llinás, Kliver Moreno, entre muchos más.



Idea de juego: Millonarios no logró ningún título en el 2020, pero sobre el final de temporada logró consolidar una buena identidad de juego. Con Alberto Gamero al mando, finalmente, el equipo encontró un rumbo y eso se vio plasmado en varios partidos del certamen.



El repunte del equipo en el final fue bueno, por lo que la idea de juego ya estructurada y aplicada, será vital para comenzar con pie derecho el proyecto del 2021.