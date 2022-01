¿Está de acuerdo con la posible llegada de Mateo Ramírez a Millos?

Ha sido una semana bastante movida para Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario. En entrevistas, el futbolista reconoció que ha tenido acercamientos con el club de la mano del entrenador Alberto Gamero y la próxima semana podría definirse su llegada o no al equipo del cual ha afirmado ser hincha.



De inmediato, los aficionados embajadores en redes sociales reaccionaron a la noticia. Como en todo, están las posturas a favor y en contra con razones y argumentos varios.

Por un lado, están los apoyan al volante. Entre sus motivaciones para ver al hijo del legendario ‘Jhonma’ en Millos está el sentido de pertenencia y la posibilidad de arropar a un hombre de la casa.



Y es que el hecho de ser un hincha le da un plus, o por lo menos eso creen, a la hora de enfrentar los retos que se le avecinan en el fútbol profesional. Entrega, sacrifico y compromiso asegurados. Incluso la lealtad, algo que a los hinchas los tiene dolidos por los últimos acontecimientos con referentes como Fernando Uribe, Jhon Duque y Harold Santiago Mosquera.



Su juventud lo ven como algo a destacar, pues Gamero ha demostrado que confía plenamente en los canteranos y sabe llevarlos. No se puede olvidar que Mateo hizo parte de las divisiones menores del club. En 2020 trabajó bajo las ordenes de Cerveleón Cuesta y compartió con jugadores ya ascendidos como Yuber Quiñones y el saliente Emerson Rivaldo Rodríguez.



Con lo anterior sobre la mesa, se esperaría que el bogotano llegue para tratar de ganarse un lugar con los dueños del mediocampo. Y es que afin de cuentas, como todo futbolista, él debe hacer su proceso.



Del otro lado de la vereda están quienes critican su posible fichaje. Entre sus razones están justamente su edad, la nula experiencia en primera división y algunos incluso caen en la frase de cajón “llega porque es hijo de”...

Sus 22 años no son un dato menor. A esa edad ya no puede hacer parte del equipo sub-20 para ir cogiendo experticia y vivencia en el plantel albiazul, situación que lo lleva a mostrar sí o sí en el equipo profesional. Y justamente ahí entra su poca experiencia.



Ramírez en 2020 debutó con Patriotas precisamente el día en que se le hizo un homenaje en El Campín a su padre fallecido. Desde entonces (octava fecha), no entro siquiera en el banco de suplentes. Detalle que pone en evidencia el hecho de que aún le falta más para el profesionalismo.



En dicho sentido, el chico llegará como una puesta de Gamero, no como una solución y eso hace ruido en la hinchada. Siendo volante de primera línea, no se le ve quitándole el puesto a un Stiven Vega, Larry Vásquez o Juan Carlos Pereira; así como tampoco a los que vienen de atrás como Juan Camilo García y Kliver Moreno, que vuelve de su lesión.



Su competencia serían los juveniles Dewar Victoria y quien recientemente debutó Óscar Cortés. La diferencia es que el primero tiene 18 y el segundo 20. En teoría su capacidad de evolución es mayor. Incluso ahí está Sebastián Navarro, otro canterano que está a préstamo en Fortaleza.





Con lo anterior sobre la mesa, lo invitamos a que nos dé su opinión del caso Mateo Ramírez.

