Millonarios, una más para el registro: los equipos con más subtítulos

El pitazo final en el estadio El Campín no solo dejó al Tolima con una nueva estrella en su escudo, siendo la tercera en toda su historia. Además, del registro para Millonarios como segundo en el fútbol profesional colombiano, algo que no ocurría desde hace casi 25 años, cuando quedaron subcampeones, por detrás del Deportivo Cali. Y es que en el registro del fútbol colombiano, los embajadores han sido uno de los habituales en finales, no solo por las ligas conquistadas, también por las que fueron derrotados.



Sin embargo, sigue lejos del registro que ostenta el Deportivo Cali, siendo el club colombiano con más finales de Liga perdidas en las ya 91 temporadas disputadas en el profesionalismo. En total, para los caleños, son 14 subcampeonatos, en contraste a sus nueve títulos en Colombia. La final más reciente que disputó el elenco ‘azucarero’ fue en el 2017-I, cayendo contra Nacional en Medellín.

Luego, le sigue Atlético Nacional, que además ostenta el rotulo del más veces campeón del fútbol profesional colombiano, con 16 ligas conquistadas. Pero en las perdidas, lleva 11, cuatro de esas en los torneos cortos, siendo la del 2018-I la más reciente, precisamente contra el actual campeón, el Tolima.



En el tercer lugar hay tres equipos con 10 subtítulos, empezando por Millonarios, con la corona perdida en El Campín este domingo. Además, Junior, quien ostenta otro registro en torneos cortos, siendo el equipo que más finales ha perdido en torneos semestrales, siendo la más reciente en el 2019-II contra América. También le sigue el DIM, que de las 10 veces que ha salido segundo, seis han sido desde el establecimiento de los torneos cortos.