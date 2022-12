Millonarios encontró un hombre gol ¿Cuál será el ataque ideal?

Millonarios tuvo un 2022 entre las alegrías y las decepciones. Un título de Copa, pero sin el objetivo principal: ganar la Liga. En los dos semestres varios factores influyeron en que los embajadores se quedaran fuera de la disputa de la estrella, más allá de partir como favoritos en ambos semestres.

Lesiones, convocatorias y uno en especial, que pesó demasiado para Gamero: la definición y el gol. La partida de Fernando Uribe para inicios del 2022 marcó un diferencial, algo donde los azules tenían seguridad. Diego Herazo fue el reemplazo, pero su camino en el año no fue el mejor.



La movilidad en el frente del área también desembocó en esos problemas, dejando una desconexión clara entre volantes y delantero.



Y es que, en los años recientes, Millonarios se caracterizó por tener jugadores en el ataque potentes, llegadores y siempre letales. Caso Uribe-Arango, Arango-Del Valle, Del Valle-Riascos.



Con la llegada de Leonardo Castro, los azules ahora pueden gozar de cierta tranquilidad. Es un hombre gol, con despliegue por las bandas y dinámica. Complemento ideal para luchar con Luis Carlos Ruiz, que aportó como un delantero más retrasado al asistir y anotar goles.



Dependiendo de la elección de Gamero, si desea jugar con uno o dos delanteros, Leonardo Castro tiene la virtud para adaptarse a esos esquemas. Otra de sus virtudes, es que no necesita de un volante para que le transporte la pelota hasta su zona, la facilidad para generar espacios repercute en una posibilidad no solo para él, sino para el equipo.