Se complica Millonarios para el segundo semestre: dura baja en defensa

Millonarios ya piensa en lo que será la Liga BetPlay del segundo semestre del año, luego de una decepcionante campaña en los cuadrangulares, tras clasificar como líder en el todos contra todos. Las falencias de un equipo lleno de buenas ideas, juego y propositivo quedaron en evidencia. Ahora, tanto Gamero, como la junta directiva, deberán empezar a buscar las alternativas para reforzar la nómina.

WOW — 🇲🇽 Desde León me cuentan que @clubleonfc descartó el fichaje del central 🇨🇴 Óscar Murillo (#Pachuca). En la baraja de candidatos está el internacional 🇨🇷 Juan Pablo Vargas (@MillosFCoficial)



Positivo para las finanzas del club. Malísimo para los planes del profe Gamero pic.twitter.com/d93viP3eNq — Mauricio Andrés Luna Aroztegui (@MauricioAndrsL6) June 18, 2022

La llegada de Luis Carlos Ruiz es parte de esa necesidad, específicamente, en el frente de ataque, donde los azules no lograron concretar aquellas opciones que eran necesarias para poder avanzar a la final. Además, del poco recambio que tiene la nómina actual, con pocas opciones o variantes, en caso de ser necesario por pedido del partido o algo circunstancial.



Pese a esto, el mercado no acaba y hay varios equipos interesados en jugadores del plantel bogotano, que saldrían en caso de llegar una oferta que sea ideal para los directivos del club.



De acuerdo a información de Mauricio Luna, Juan Pablo Vargas sería uno de los jugadores que dejaría la institución para el próximo semestre “Desde León me cuenta que el club descartó el fichaje de Óscar Murillo. En la bajara de candidatos está el internacional Juan Pablo Vargas”.



De acuerdo a Transfermarket, el costarricense está avaluado en un millón de euros.