¿Habrá venta de Ruiz, Llinás o Vargas? Camacho aclaró el panorama

Millonarios ha tenido un buen inicio de Liga, pese a los primeros compromisos donde le costó sumar. Pese a los inconvenientes, están como líderes de la Liga BetPlay, a la espera de seguir sumando y alcanzar, antes de tiempo, la clasificación a los cuadrangulares de final de año.



El tiempo reciente, ha sido uno de los equipos que se ha destacado, por su estilo de juego, que le ha permitido estar en los lugares de privilegio en Colombia, pese a no lograr títulos en algo más de cuatro años.



El presidente del club, Enrique Camacho, habló con El Alargue, de Caracol Radio, acerca del presente del equipo, las opciones de vender a algunos jugadores fundamentales, teniendo en cuenta su valor en el mercado. Además, del proceso de Alberto Gamero, al que le apuntan a largo plazo.



Millonarios, entre las nóminas más valiosas del país: no lo teníamos en nuestras cuentas, eso depende de la evolución de los equipos en el mercado. Es bueno que Millonarios tenga esos perfiles de mercado. La nómina que se estima en el mercado, que podría tener mayor transacción. Para mí, la nómina más valiosa es la de Millonarios, no solo por el valor económico, sino por su valor personal, la capacidad de jugar en equipo.



Posibilidades y objetivos del equipo en el segundo semestre: el objetivo siempre será ser campeón, es lo que hemos venido trabajando intensamente con el proceso que tenemos con Gamero. Es un modelo de juego estable, que no cambie temporada a temporada, independiente del cambio de jugadores.



Estamos satisfechos del cumplimiento de los objetivos. Los resultados nos han demostrado que integrar jugadores de experiencia y de la cantera, ha dejado resultados interesantes. Millonarios propone y está dispuesto a dar un buen espectáculo. En esta Liga, estamos logrando eso, estamos trabajando duro para mantener esos lugares de privilegio.



Buen posicionamiento de jugadores de la cantera, entre los más valiosos: hay dos jugadores formados por el club, en la expectativa de transabilidad del mercado internacional. Como el caso de Ruiz, llegó y ha progresado, con perfil de jugador internacional. Al igual que Llinás, que es el más antiguo del club, está desde los 10 años.



Continuidad de Vargas, Ruiz y Llinás: no hay ofertas por ellos, seguramente los agentes estarán en eso y habrá interés. El caso de Vargas, de selección y Llinás, uno de los mejores centrales que ha dejado el fútbol colombiano. La llegada de ofertas es una decisión que hay que analizar desde el jugador y el club. El futbolista puede tener las opciones de crecer y como equipo, no nos oponemos a eso.



En el negocio del fútbol colombiano, es parte importante de los equipos. Si hay una oferta atractiva, que beneficie a las partes, creo que cualquier equipo procedería. Por ahora, no es una perspectiva próxima, no hay negociación avanzada. Si ocurriera, eso está previsto con Gamero, él ha querido tener opciones para suplir esas posiciones, sin sacrificar el rendimiento. Hay jugadores importantes que están en capacidad, para suplir y buscar el título.



Juego del equipo y complicaciones en finales: es un tema que se busca mitigar. Independiente que un equipo sea el mejor, debe someterse a unas finales, donde el octavo puede ser campeón, por circunstancias de momento. Llegamos a una final, la perdimos y por cosas del fútbol la perdimos. En finales hemos tenido duelos interesantes, pero no podemos quejarnos del rendimiento. En el fútbol, uno siempre quiere ser campeón, hay circunstancias que evitan eso.



Continuidad de Alberto Gamero: tenemos la visión de un modelo de juego que perdure, una dirección técnica que vaya progresando, corrigiendo en sus erroes. Son procesos lentos, constantes y en los que hay que trabajar. Queremos que su dimensión sea de largo plazo, mirando hacia adelante, mirando la estabilidad del grupo. Hay que buscar los títulos, que es el objetivo principal.



Versión de Comandos Azules para que se les habilite la tribuna norte: lo estamos analizando, me reuniré con el Subsecretario de Gobierno, para mirar las implicaciones. Todo lo que sea por el espectáculo, estamos dispuestos a trabajar en eso. Que se mantenga el entusiasmo de los hinchas, seguridad en el espectáculo.