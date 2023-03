Juan Moreno, a respaldar a Montero: momento de tomar el arco

Millonarios no contará con Álvaro Montero, para los siguientes partidos de Liga BetPlay, ante la convocatoria de la Selección Colombia. Dentro de esos compromisos, estará el clásico contra Santa Fe.



Un hombre de la casa, que ha hecho su carrera en Millonarios, espera la opción de mostrarse en el arco embajador. Es el caso de Juan Moreno, quien ha aprovechado cada chance para tomar la portería. Incluso, su debut se dio en un partido con Nacional, donde respondió de la mejor forma.



Luego del partido contra Águilas Doradas, el guardameta habló de las sensaciones de volver a jugar “Lo he dicho antes, vengo trabajando de la mejor manera. Ya he vivido esta situación. Álvaro ha hecho un gran trabajo, por eso ha estado en la Selección. Esperamos seguir esa senda y conseguir el triunfo el miércoles”.



Agregó con la importancia de tener a un compañero como Montero “Sí, claro. Es importante para mi competir con Álvaro en esa posición. Es un arquero que en los últimos siete años ha venido rindiendo muy bien en nuestro fútbol y eso es motivo de orgullo para mí”.



Concluyó con las sensaciones de disputar su primer clásico capitalino “Es un partido especial, no he tenido la oportunidad de atajar un clásico contra Santa Fe. Cuando hay sentimientos por la institución, lo vives diferente. Cuando llegue ese día, es hacer las cosas bien y poder ganarlo”.