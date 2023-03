Alberto Gamero: cambios contra Pasto, pensando en el clásico

Millonarios consiguió un importante triunfo contra Deportivo Pasto. Dos goles que les ayudan a recuperar la senda de victoria, luego de cuatro partidos sin ganar. Un duelo donde la visita plantó una idea interesante, procurando la zona defensiva, pero aprovechando cuando iba a buscarlo.



Durante todo el partido, Gamero buscó siempre la tenencia de la pelota, sin entrar en el desespero de lanzar la esférica sin sentido. Estas fueron las declaraciones del estratega, luego del compromiso contra los volcánicos.



Análisis del partido: me gustó la paciencia del equipo, devolvían la pelota a los centrales, jugaron casi en mitad de cancha. Pasto estaba replegado, bloque medio bajo y buscando transiciones. Era asegurar el balón, darle circulación y esperando espacios. No nos desesperamos, más en el primer tiempo. Se los dije en el entretiempo, no busquemos con pelotazos, sigan con la idea de que hay que tener el balón.



Lo encontramos en jugadas donde elaboraron, de tranquilidad. Ganamos un partido ante un rival duro. Ayer y anteayer sabíamos que iba a ser un rival duro, acá vienen a hacernos buenos partidos. Son fuertes y los veníamos analizando y manejando.



Me gustó la tranquilidad del equipo. A veces al hincha no le gusta cuando el equipo regresa la pelota. Lo de Vanegas es que estoy cerca, veo que se coge su rodilla. Lo vi con un hueco en la parte de adentro, me sorprendió. Para esos temas soy nervioso, pienso en el jugador. Estar ahí es la ilusión de ellos.



Me duele más a mí, ellos son fuertes y jóvenes. A mí me da duro, porque quieren entrenar, mostrarse y jugar. A veces duran tiempo sin jugar, no es lo mismo.



Instrucciones para rematar de media distancia: era una de las tareas que teníamos, porque jugaban con un mediocentro y dos interiores. Les decía a los volantes que cuando el interior saliera, iba a quedar el espacio para patear. Generalmente ellos van a buscar a nuestros centrales. No solo en el gol, hubo varios disparos de afuera.



Era una de las formulas, donde podíamos tirar centros. Ellos tenían tres centrales y con la estatura nos ganaban. Era buscar esos centros a ras de piso y buscarlo. Tuvimos opciones, me queda la tranquilidad de jugar contra un equipo duro defensivamente.



Tema mental de Fernando Uribe: es un profesional. Tiene esa espinita, de no haber jugado, de no tener minutos en el equipo anterior. Llegó acá y se nos lesionó, ahí se da cuenta que es maduro y muy profesional. El destino y dios le está premiando con eso. El que hace las cosas bien, tendrá sus recompensas.



El grupo lo quiere y se hace querer. Sabemos de sus condiciones y por eso vino nuevamente. Él quería venir a hacer goles.



Rotación de cara al clásico por molestias o decisión técnica: no hay jugadores tocados. Hay algunos con más minutos, como Perlaza en Libertadores. Opté porque quería jugadores más frescos en algunas posiciones y estaba más fresco Alba.



En el caso de Larry, comenzó con molestias y se ha recuperado. No queremos que recaiga. Es de los jugadores que normalmente, de los que más desgaste tiene. A veces juega solo en la mitad. Pienso en que lo remplace, será una oportunidad, como Pereira. Lo hizo bien, igual que Alba.