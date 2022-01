Alberto Gamero: ‘respetando al rival, hicimos todo por el partido’

Millonarios dejó escapar tres puntos en casa y sumó su primera derrota del año. El partido contra Nacional dejó varias perspectivas, entre esas, la del entrenador Alberto Gamero, que respaldó el trabajo de su grupo, desde el colectivo. Pese a que no se les dio el resultado, afirmó esa superioridad en la cancha.



Concepto de la derrota: es doloroso, porque me parece que entramos a la cancha con disposición, contra un gran equipo, demostramos que tenemos cosas buenas. El fútbol es de goles, los tuvimos y no concretamos. Queda esa amargura de perder un partido de estos, que se hace todo por ganar. Respetando lo que es Nacional, Millonarios hizo todo para empatar, por lo menos, no se pudo. Duele. Al hincha que vino hoy, que los jugadores se brindaron. En esos juegos si seguimos así, nos hacen otro. Hay que mejorar cosas y deja desazón, pero hay cosas buenas para los próximos partidos.



Razón de los cambios realizados: por qué se hizo o no, el cambio se hizo al minuto 74. Había un desgaste, teníamos jugadores frescos. La idea era refrescar el ataque. Es que uno no debe esperar que esté jugando mal para sacarlo. Uno intenta cambiar, faltando 10 o 12 minutos. Hombres frescos que hacen méritos para entrar. Me di cuenta con Quiñones, tuvo remates al arco. Márquez tuvo un pivoteo. No podemos esperar tanto tiempo. Larry estaba jugando bien, pero tenía amarilla. Teníamos que buscar una fórmula. Con la idea de Sosa, era que se juntara con Macallister. Además Nacional no estaba jugando con atacantes. Por eso saqué a Vásquez.



Estos partidos no se pueden desaprovechar, desde las oportunidades. Mejorar cosas y potenciar otras buenas.



Indicación para el segundo tiempo en remates: es un arma que tenemos, en el primer tiempo hubo circulación. No fuimos claros y ellos estaban más enteros. No encontramos espacios por el repliegue. Nacional es un equipo de individualidades y fuertes en los duelos, los sometimos a jugar en un bloque bajo. Tuvimos espacios, teníamos variantes. No pudimos con remates en el primer tiempo por eso mismo. Nuestras entradas fueron por los costados, no queríamos tantos centros, ellos son altos.



Es el fútbol que nosotros hacemos, también le pasó a Colombia. Contra un equipo que se defendió. Hoy nos pasó eso, creamos, no fuimos claros y sometimos al rival en el partido. Hoy es tomar mejores decisiones, porque Macallister perdió frente al arco, a Herazo, a Llinás. Tuvimos las opciones, hay que meterlas. En dos contras nos marcaron. Sin pensar que para hacer un gol hay que desordenarse, lo hicimos por el deseo de empatarlo. Nos agarraron mal parados.



Falta de refuerzos y respaldo a los que están: Nacional vino con sus figuras y no fuimos inferiores. Hoy con el equipo que tenemos, le demostramos que tenemos buen equipo. Fuimos allá y ganamos 1 a 3. No vamos a ser los peores. Nos tenemos confianza, estamos convencidos de lo que hacemos. Es de trabajo y me parece que el equipo se demostró, podemos pelear. Lo único que siempre pido al hincha es que esto sea una familia. El comunicado que sacamos respecto al incidente, queremos que la afición que respeten. Estamos dolidos por el resultado, los jugadores son los más dolidos. Sigo convencido que tenemos un buen equipo.



Si aparece uno, lo podemos inscribir, los traemos, así pasó con Giraldo. Hoy la satisfacción que tenemos es que hicimos algo bueno con un equipo. Ellos ganaron, pero en el contexto jugamos mano a mano. Les dije, salgan con la frente en alto, con ningún hincha.