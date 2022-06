Alberto Gamero: ‘hay que respetar la casa, a eso le apuntamos’

Millonarios ha tenido problemas esta semana para los respectivos entrenamientos. Las prácticas se han realizado en el estadio El Campín y El Campincito, para preparar el duelo de cuadrangulares contra Junior.



El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, atendió a los medios de comunicación en el hotel de concentración, teniendo en cuenta que la sede en el norte de la capital, se encuentra afectada por las lluvias.



Variantes en el ataque: a Herazo lo vi con molestias en Barranquilla. Hoy mostraron la radiografía y tiene un pequeño desgarro, no estará contra Junior. Seguramente tampoco contra Nacional y estará Jader. Sosa venía con cuadro gripal, entrenó con nosotros y se une a la concentración.



Cómo enfrentar a Junior en Bogotá: esto lo hablé con los muchachos. En Barranquilla no tuvimos un buen partido, Junior hizo un buen partido. Aquí estamos pensando en hacer las cosas como las veníamos haciendo. Hay muchos factores, pero no se pueden sacar excusas. El equipo no tuvo buen funcionamiento, no les vi esa chispa y fogosidad, que se le ve en muchos partidos, sin velocidad.



Hubo cosas que nos afectaron, sin desmeritar el trabajo de Junior. Queremos poner a la par en Bogotá, de ida y vuelta, donde el que gane, es el que cometa menos errores, que sea fluido, dinámico, ida y vuelta, porque en Barranquilla no lo hubo. Tenemos que hacer valer la altura, estamos tranquilos, optimistas. Un partido malo se juega, anoche les mostré el partido, pero también les mostré los partidos buenos. Queremos darle la confianza a los jugadores, que se están haciendo cosas buenas.



Preocupación por el puntaje de Nacional: no preocupa, ellos han jugado dos partidos de local, deberían tener más. Nosotros solo hemos jugado un partido en casa. Tenemos que respetar nuestra localía, son dos seguidos. A eso le apuntaremos, no será fácil porque enfrentaremos a dos grandes equipos.



Los partidos hay que jugarlos, pero nosotros tenemos dos partidos donde tendríamos que sacar la diferencia. Al hacer respetar la casa, podremos manejar el grupo, comandarlo y esa es la idea. Buscar la posibilidad que contra Bucaramanga estemos liderando la zona.



Entrenamiento en El Campín por cuestiones climáticas: hay que darle las gracias al IDRD por el apoyo, hace mucho no se hacía eso. Esto para los jugadores jóvenes, estar allá, es enseñanza. Agradezco ese gesto y se pudiera hacer. Influye en que los tiros de esquina son diferentes, por el diámetro.



Nosotros hacemos trabajaos en nuestra sede con cinco carriles. La diferencia es que en El Campín lo podemos vislumbrar, marcar con platillos. Eso es una ayuda que el jugador puede tener, en qué sector se debe ocupar, qué carriles debemos ocupar, cómo nos vamos a parar en un bloque alto o bajo o cómo vamos a maniobrar la pelota en las distintas zonas. Los jóvenes salen fortalecidos de eso.



Bajas en la zona defensiva y alternancia en los centrales: hay muchos factores, a veces cuando juega un zurdo con un derecho, el carril central se abre. Tuvimos problemas porque ambos agarran para su sector. Cuando juegan dos del mismo perfil, hay menos espacio en la mitad de los dos centrales. Estamos viendo la posibilidad. Entre Cuenú y Murillo, uno con perfil zurdo, otro que está más fresco y con ese deseo de jugar en Millonarios. Por el que me decida, confiaremos en él.



Contrarrestar y buscar someter a Junior en El Campín: Junior hizo un buen partido en Barranquilla, nos complicó. Ahora queremos hacer lo que venimos haciendo acá, con posesión de balón, cancha amplia, laterales amplios y profundos. Acá tenemos variantes para contrarrestar eso que hicieron allá. Les salió en la mitad de la cancha con Esparragoza, Giraldo y Moreno. Ahí tendríamos que buscar alternativas para superar esa línea de tres. Hay que mejorar el cuadrado defensivo. No es excusa, hubo jugadores que jugaron porque son valientes, porque no querían salir. Son situaciones que no se comprenden. Les costó por la humedad, el calor, fuimos débiles.



Este equipo se defiende bien con los 10 en cancha, cuando tenemos la pelota, nos defendemos. En Barranquilla sufrimos, no tuvimos agresividad en esa zona defensiva. Esperamos que el cuadrado defensivo sea fuerte, ocupe espacios cuando Junior venga a hacer la presión.



No vi al equipo rápido, con la dinámica de otras veces. Hay que recuperar al grupo y que se entienda que nosotros hemos jugado partidos mejores. Encontrar que mejoremos, que estén enteros y salgamos a ganar el partido.