Alberto Gamero tendrá novedades contra Jaguares: baja en la mitad

Millonarios volverá a la acción en Liga, luego de conseguir la clasificación a las semifinales de Copa BetPlay. Los azules han mostrado variantes en cancha, donde le dio oportunidad a nuevos jugadores, que sumaron minutos y aportaron durante el duelo.



Página aparte y los azules se enfocan en Jaguares, para seguir en la parte alta de la tabla. El estratega de los azules habló en la rueda de prensa, revelando novedades en el plantel que estará en la cancha de El Campín este sábado. Entre esas, está la ausencia de Larry Vásquez.



Soluciones para los errores en Copa y Liga, novedades de convocatoria: le mostré a los jugadores el partido contra Águilas. No jugamos bien, pero no nos pasaron por encima. No tuvieron opciones de gol claras, nosotros jugamos casi 60 minutos con 10 hombres. Tenemos que corregir, el no llegar a una opción de gol, eso tiene una respuesta que nosotros vimos. No determinamos por dónde podríamos terminar mejor, no decidimos en una de esas, para que fuera al arco.



Vamos corrigiendo, contra Fortaleza, hay que analizar algo. Enfrentamos un buen rival, puede competir y lo hizo bien. Entraron dos goles por la mitad, porque ellos tienen esa virtud. En el segundo tiempo con Dewar, fuimos más sólidos, más seguros en la zona defensiva. Hay cosas por corregir, la pelota quieta, las transiciones, que no terminan bien, los repliegues.



Siempre miro los partidos punto por punto. Siempre que vayamos jugando y corrigiendo, hay que ser mejores. Habrá 20 jugadores convocados, entra Pereira. Salen Vanegas, Kliver y Cortés.



Ausencia de Larry Vásquez y opciones: con Pereira y García vamos a proponer, si es con Silva o Dewar, igual. No es que haya un jugador más ofensivo. Debemos ser equilibrados, vamos a enfrentar un equipo que acá nos ha complicado, respeto todos los equipos y trato a salir a jugar lo mismo. Si no está Larry, estará García.

Miraremos qué opciones nos dará el rival, dependiendo de lo que muestre.



Regreso de la barra Comandos Azules a la tribuna norte: es lindo ver a los Comandos en la tribuna, es una hinchada que la ha tenido Millonarios y para nosotros será útil, importante. Pedimos paz en los estadios, comenzar con las otras barras es un mensaje de paz, para que los niños vayan. Es una alegría para nosotros, el equipo lo siente y se siente un apoyo más grande, cuando está esa barra.



Presión para obtener el título en Liga y Copa: el hecho de no haber obtenido el título siempre se tendrá presión. Lo principal es intentar terminar como vamos, mejorar cosas. Todos queremos títulos, hay que buscarlo. Estamos trabajando por eso. En Millonarios siempre habrá presión, sea puntero o ultimo, eso lo asume el equipo. Donde vamos hay estadios llenos. Los jugadores van tomando fortaleza, responsabilidad. La jerarquía se toma así, con esos partidos. Miramos la Liga y Copa, donde estamos en semifinales. En Liga hay equipos pegados a nosotros. Si nos enfocamos en liderar las dos tablas, no tendremos problemas para el final. Lo importante es clasificar lo más pronto posible.



Llegada de Juan David Torres: tiene cosas interesantes, viene entrenando con el club. Lo vemos a futuro, no en el presente. No es que vaya a ser la solución, estuvo por Brasil. A medida que vaya entrando al grupo, tendrá opciones. Es aclarar que no es jugador para mañana o el miércoles. Lo hemos visto desde hace mes y medio.



Manejo del trabajo físico con los partidos de Liga y Copa: comenzamos a mirarlo, nos salió bien, con el grupo en Copa que era alterno. Mañana juega el grupo base, queremos clasificar lo más pronto posible, para enfocarnos en Liga y Copa. Hay que recuperar jugadores, que estén enteros, para enfrentar a Jaguares y Medellín, luego contra Tuluá, viene Pereira y el clásico.



Miramos todo eso, estamos seguro que quienes jugaron contra Fortaleza, respondieron, con errores, es normal. Tenemos un grupo para jugar estos torneos. Daremos balance y miraremos a quienes iremos recuperando.