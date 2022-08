Albergo Gamero y los consejos a Silva, desde la línea del entrenador

Millonarios conquistó el clásico añejo. Goleada al Deportivo Cali, con criterio, para llegar a anotar y lograr un triunfo más, que los deja como líderes del campeonato. Un equipo con criterio, volcado a buscar el gol y logrando resultados importantes.



El entrenador, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa, acerca de las impresiones que dejó el compromiso contra el Deportivo Cali.



Análisis partido y actuación de Pereira: sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que buscaba el resultado. Por momentos, lo jugamos bien. En el primer tiempo, un mal control, un rechazo y ellos tuvieron la opción, Álvaro nos salvó. El partido fue de trámite para nosotros, con buena posesión. Desciframos el tres que ellos hicieron en la mitad. Cuando cambiamos los perfiles, abrimos la cancha.



Después, de trámite, donde pudimos hacer más goles. La expulsión nos condicionó. Dejamos al 9 con los dos centrales y equiparamos el partido. Lo de Pereira, nunca había hecho tres goles. Hay cosas para analizar, hablar, pero me encantó. Viene haciendo un buen trabajo, jugando al lado de Larry.



Juego por la mitad de la cancha y nueva posición de Pereira: cuando queríamos interiorizar el juego, Larry y Llinás podían hacerlo por la mitad. Como en el gol, jugar a un toque. Para ir por el medio, teníamos que llevar el balón a los costados, todo rival abre líneas, por momentos lo hicimos bien. Algo inteligente de Mayer, con un central como Robles, que no lo es, debe jugársela con los tres de la mitad.



Sin embargo, cuando llevábamos el balón al costado, encontramos con quien tocar. Lo hemos venido practicando y analizando. Con Silva a espalda de los volantes. Larry sabe filtrar balones, los centrales igual. Uno sube, el otro se queda. Pereira lo ha hecho bien, que uno complete con Silva, más adelante.

Hay que tomarlo con tranquilidad, sin desespero. Cali salió a jugar, con un bloque medio bajo.



Cambio de Silva y su papel fuera de la cancha: yo tengo una amistad con Silva. Ustedes lo ven ahí, para que lo entiendan, no va a estar dando instrucciones. Él está aprendiendo, me pregunta que veo, que haré. La relación con Silva es de amigos, le queda mucho fútbol. Le gusta mirar que hace uno, cuáles son las instrucciones, qué razones manda uno.