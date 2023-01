Gamero, contentó con el triunfo, pero reconoció falencias de Millos

Millonarios arrancó con buen pie el 2023. Victoria contra Pereira, en un juego marcado por las complicaciones climáticas en la cancha, que obligaron a posponer el partido durante algo más de una hora. Gamero mostró una cara interesante de los azules.



El técnico azul se mostró satisfecho con la victoria, pero siendo enfático con algunos detalles por corregir, específicamente en las acciones individuales. Estas fueron sus palabras luego del triunfo contra el campeón de Colombia.



Sensaciones del partido: no hicimos un buen primer tiempo, cometimos errores. Quizás por la cancha, por la acumulación de gente en la mitad. Pereira nos atacó las bandas y creó peligro, en el segundo tiempo nivelamos el partido con los dos extremos. Equiparamos lo que fue la contienda. Enfrentamos al campeón de Colombia, demostró por qué lo es.



En el segundo tiempo jugamos mano a mano, ida y vuelta. Los muchachos hicieron buen segundo tiempo, lo manejamos y nos llevamos los tres puntos.



Cambios en el módulo táctico y elección de Quiñones: habíamos planificado durante la semana jugar con Castro y Ruiz, pero no pudo viajar. Me incliné con Quiñones por el biotipo en el equipo, sabíamos que íbamos a atacar. Necesitábamos un jugador de pelota quieta, media distancia y ese era él. Teníamos un 4-4 en rombo con dos delanteros y ahí le metí a otro extremo. Esa fue la variante. Por qué no Valencia, porque quedaba sin delanteros, pensé en todo. Lo de Quiñones fue bueno, punzante, de raya, media distancia. Elegimos bien.



Falencias del Pereira en lo físico y mental: no diría que ellos se quedaron, en el primer tiempo Pereira nos metió en el arco y lograron empatar. Ellos intentaron jugar más directos y nos complicaron en el segundo tiempo, más cuando entró Ángelo, que sabe sostener el balón. Fue la vía para llegarnos, centrando, por los costados. El partido lo equilibramos en el segundo tiempo. Las bandas las descubrimos en el arranque y en el complemento mantuvimos la idea del 4-2-3-1. Parte del triunfo hoy fue por las bandas.