Alberto Gamero destacó la intensidad de Nacional y Millonarios

El fútbol colombiano tuvo uno de los mejores partidos del tiempo reciente. Nacional y Millonarios encontraron en la cacha el espectáculo, que deleitó a las dos aficiones. Empate merecido por lo realizado en ambas escuadras.



Estas fueron las declaraciones de Alberto Gamero, entrenador embajador, que destacó la labor de los dos clubes, mostrando siempre una propuesta ofensiva.



Análisis partido contra Nacional: Hoy la gente tuvo que haber gozado, así Nacional no haya ganado. La gente tuvo que irse contenta por lo que vieron. Así como felicito a mi equipo, felicito a Nacional. Cómo me siento contento, por el transcurrir, debo felicitar a Hernán Darío. Fue un partido de finales, de dos grandes y que buscamos el arco.



Cualquiera de los dos pudo ganar, buscamos el arco. Bueno para el fútbol, para nosotros que vinimos sin temor y con esa capacidad e inteligencia de querer venir a buscar el partido. Hoy gana el futbol. Hablando de mi equipo, me gustó. Tuvieron personalidad, no es fácil con 45 mil personas gritando, personalidad y posesión, supimos hacer transiciones y pudo elaborar.



Son de esos partidos donde nos llevamos un punto, pero, en términos generales, me gustó el equipo.



Me gustó la personalidad del equipo, no es fácil venir acá a jugar. Mucho menos en los primeros minutos. El gol de Jarlan y los anulados. Pienso que lo que más me gustó fue la personalidad para jugar y tocar. Vi el porcentaje y es bueno acá en Medellín, al igual que los pases.



Les decía ahorita, perdimos la escencia de lo que es Millonarios, en los últimos minutos, con la entrada de Cuenu. Era sostener un 2-2.



Molestias de Diego Herazo: me dice que cuando va a patear, le ponen la planta del pie. Tiene una herida y tiene eso inflamado. Es una herida que tiene por una obstrucción de Olivera, cuando iba a patear.



Funcionamiento de Andrés Murillo en reemplazo de Vargas: lo de Murillo fue bueno, se toma confianza. Le tocó jugar en el Atanasio y no es fácil, tuvo un partido bueno. En el fútbol todos podemos equivocarnos, eso hace parte del fútbol. Pero me parece que tuvo dos tres cierres buenos, la ayuda para iniciar el juego, lo hizo bien. Fue fenomenal. Es bueno para él y nosotros.



Vargas llegará cuando terminen los cuadrangulares. Personalidad, jerarquía y que tenga confianza.



Aspectos a mejorar para el partido en Barranquilla: aquí es mirar y recuperar. Tenemos vuelo y llegamos directamente a la concentración. Habrá tiempo de recuperación. Este grupo que estuvo aquí, tendremos el 95% del mismo equipo, siempre que haya buena recuperación.



Si hacemos lo mismo de acá en Barranquilla, me doy por buen servido. Sin temor y personalidad. Es nuestro partido para llegar con un porcentaje alto a la final. Sacar un resultado allá nos dejará bien posicionados.