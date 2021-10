Alberto Gamero: ‘supimos sostener bien el resultado, con tranquilidad’

Millonarios sigue encaminado a lograr la clasificación. 29 unidades los dejan segundos y con un cupo casi asegurado en los cuadrangulares. Alberto Gamero habló en rueda de prensa, destacando la labor de sus dirigidos, que supieron controlar el partido sin pasar mayores complicaciones.

Análisis del juego: Los primeros 30 minutos jugamos bien, con el marcador a favor. Es normal la reacción de un buen equipo como Santa Fe. Nosotros sabíamos que iban a reaccionar. Tuvimos menos el balón, pero no hubo sufrimiento. Ellos presionaron alto, no queríamos equivocarnos, cuando ellos nos presionan no tomamos riesgos. En el contexto de los primeros minutos nos posicionamos bien. Santa Fe tomó el balón, profundizó, pero eso era con los volantes y los extremos. Controlamos la salida bien. Los goles nos dejaron la tranquilidad de sostener el resultado.



Rol del bloque defensivo cuando no tienen la pelota: fue un buen duelo, ellos hicieron su labor. Hoy cometimos algunos errores, los pocos no fueron aprovechados por ellos. Tuvimos posesión del balón, fuimos sólidos cuando no teníamos el balón. A todos les digo, cuando Silva y Uribe están en bloque bajo y la gente dice que es defensivo, no es así. El orden fue importante, las alturas de los extremos y mediocentros fue vital. Queríamos ganar para acercarnos a la clasificación y sumando en reclasificación.



Actitud de sus dirigidos antes del clásico: destaco que desde el primer entrenamiento todos querían. Había jugadores que estaban lesionados, Vega quería, Vargas llegó anteanoche y deseaba estar. Me gustó que entramos sin temor, porque hay partidos en los que entramos con ese miedo de que nos anotaran. Hoy no había miedo, salimos a enfrentar un gran rival de categoría, se paran bien en la cancha. Creamos y anotamos, no hay que desmeritar el trabajo de Santa Fe.



Debut de Esteban Ruiz en el arco de Millonarios: la confianza que se le da a todos, como siempre. El trabajo diario se da eso, Ruiz tuvo una buena actuación, para tener el arco en ceros. Estuvo despierto, alcanzó a sortear dos remates peligrosos, se le vio hablando. Cuando el grupo es familia, el que ingresa, llega tranquilo. Tuvo el respaldo de Vargas, Moreno y Romero. Cuando hablé con ellos se vieron felices por la decisión de poner a Esteban.